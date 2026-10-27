La psicología reveló la característica oculta de las personas que jamás hacen la cama

Una costumbre doméstica que parece insignificante abrió el debate sobre la autonomía, las rutinas personales y el impacto de los hábitos en la vida diaria.

Dejar las sábanas revueltas después de levantarse es una de esas costumbres que suelen generar discusiones en casa. Para algunas personas, hacer la cama es el primer paso de una mañana organizada ; para otras, se trata de una tarea prescindible que puede esperar o directamente quedar fuera de la rutina. Aunque parezca un detalle menor, este hábito cotidiano despierta preguntas sobre la personalidad que la ciencia se ocupa de dilucidar.

La decisión de no hacer la cama se relaciona con una posible resistencia a las normas y las convenciones sociales . La idea apunta a quienes prefieren decidir por cuenta propia qué tareas merecen su tiempo, en lugar de seguir una regla solo porque siempre se hizo así.

Hacer la cama suele aparecer en las listas de hábitos recomendados para comenzar la jornada con orden . En muchas familias, además, es una regla aprendida durante la infancia: levantarse, estirar las sábanas y acomodar las almohadas antes de salir de la habitación. Con el tiempo, esa secuencia puede convertirse en una rutina automática, aunque no todos la incorporan de la misma manera.

Quienes deciden no seguirla podrían darle menos importancia a las convenciones domésticas o preferir organizar sus tareas según sus propios criterios. En ciertos casos, esa actitud puede relacionarse con una mayor autonomía frente a las expectativas externas .

La diferencia está en el motivo. No es lo mismo dejar la cama deshecha porque se considera una tarea innecesaria que hacerlo porque no se llega a tiempo o porque la persona atraviesa un período de agotamiento. Tampoco equivale a rechazar una norma de manera consciente que olvidarse de una actividad dentro de una mañana cargada de compromisos.

En psicología, la autonomía se vincula con la capacidad de tomar decisiones propias y actuar de acuerdo con las preferencias y los objetivos personales. Pero no debe confundirse con la rebeldía permanente ni con una supuesta falta de disciplina. Alguien puede no hacer la cama y, al mismo tiempo, ser metódico en su trabajo, cumplir sus compromisos y mantener ordenados otros espacios de la casa.

La relación con las reglas depende del contexto. Una persona que cuestiona ciertas costumbres puede seguir otras sin dificultad, mientras que alguien muy organizado puede considerar que acomodar las sábanas no aporta ningún beneficio relevante a su rutina. Las conductas humanas son más complejas que una etiqueta asociada a un hábito.

La ventilación de los ambientes es un factor importante para mantener condiciones saludables dentro de casa. Magnific

El beneficio oculto de no hacer para la salud

Más allá de las interpretaciones sobre la personalidad, dejar la cama sin hacer durante un rato puede tener una explicación relacionada con la higiene del dormitorio. Durante la noche, el cuerpo libera calor y humedad, que quedan en parte retenidos en las sábanas, las almohadas y el colchón. Permitir que la ropa de cama se ventile antes de cubrirla puede contribuir a reducir esa humedad acumulada.

Investigadores vinculados con la Universidad de Kingston, en el Reino Unido, estudiaron las condiciones ambientales que favorecen la supervivencia de los ácaros del polvo doméstico. Estos organismos microscópicos prosperan en ambientes con suficiente humedad y pueden producir partículas alergénicas que agravan los síntomas de algunas personas sensibles.

La hipótesis de los investigadores fue que dejar la cama destendida durante el día podría favorecer un ambiente más seco y menos propicio para esos ácaros. Sin embargo, el trabajo se apoyó en un modelo informático de las condiciones de humedad, no en un ensayo clínico que demostrara que no hacer la cama previene enfermedades respiratorias.

Este matiz importa porque, con el paso de los años, la investigación se popularizó en titulares que presentaban la práctica casi como un remedio contra el asma y las alergias. La evidencia disponible no permite afirmar que dejar las sábanas revueltas proteja por sí solo la salud ni que reduzca necesariamente los síntomas de quienes padecen estas afecciones.

Para cuidar el dormitorio, los especialistas suelen recomendar medidas más consistentes, como lavar la ropa de cama con regularidad, mantener una ventilación adecuada y controlar la humedad ambiental. En personas con alergia a los ácaros, también pueden ser útiles las fundas protectoras específicas para colchones y almohadas, de acuerdo con las indicaciones médicas.