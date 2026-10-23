Según la psicología, las personas que de chicos nunca llevaban la contra a sus padres sufren este problema de adultos

De chicos recibían elogios por portarse bien, pero esa costumbre puede jugarles en contra cuando crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones.

Aprender a decir lo que uno piensa también es parte de crecer, pero no todos los chicos se sienten cómodos haciéndolo frente a sus padres.

Durante la infancia, ser el chico que nunca discutía con sus padres solía despertar elogios . Pero detrás de esa obediencia también podía esconderse el miedo a contrariar a los demás. La ciencia estudia cómo estas experiencias influyen en el desarrollo emocional y por qué algunas personas llegan a la adultez con una enorme dificultad para decir que no.

Lo que durante años parecía una buena conducta puede convertirse en una costumbre difícil de abandonar. Hay adultos que terminan pendientes de las expectativas ajenas y dejan sus propios deseos en segundo plano, incluso cuando eso les genera malestar o los lleva a aceptar situaciones con las que no están de acuerdo.

Aprender a respetar las reglas forma parte de cualquier crianza . Las dificultades aparecen cuando un chico siente que cuestionar una decisión, expresar enojo o simplemente pensar distinto puede provocar un conflicto con sus padres. Si cada desacuerdo termina en reproches, castigos o muestras de desaprobación, obedecer se convierte en la manera más segura de evitar esas situaciones.

Cuando llevar la contra siempre trae problemas, algunos chicos terminan acostumbrándose a callar lo que piensan.

Con el tiempo, esa necesidad de mantener contentos a los demás puede instalarse en su forma de relacionarse. El chico empieza a prestar más atención a las reacciones de sus padres que a sus propias preferencias y aprende a asociar cualquier diferencia de opinión con la posibilidad de recibir críticas o perder afecto.

La psicología estudia este fenómeno mediante el concepto de control psicológico parental , que describe ciertas formas de crianza que interfieren en la autonomía emocional de los hijos.

Una investigación que siguió a 184 adolescentes desde los 13 hasta los 32 años encontró una relación entre ese tipo de control y distintas dificultades durante la adultez, especialmente en las relaciones personales y el desarrollo de la independencia.

Estas experiencias también pueden influir en los vínculos de pareja, las amistades y el trabajo. Una de las dificultades más frecuentes aparece al momento de poner límites, cuando negarse a un pedido despierta una culpa desproporcionada. Incluso si alguien tiene motivos suficientes para rechazar una propuesta, termina aceptándola por temor a generar una discusión.

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Una de las señales más habituales es la búsqueda constante de aprobación. Hay adultos que consultan cada decisión importante con familiares o amigos y sienten una gran inseguridad cuando reciben opiniones diferentes. Aunque sepan qué quieren hacer, les cuesta avanzar sin tener la tranquilidad de que alguien más está de acuerdo.

También es frecuente sentirse especialmente incómodo frente a los conflictos. Una conversación tensa puede generar tanta ansiedad que la persona prefiere quedarse callada, incluso cuando considera injusto lo que está ocurriendo. A veces termina pidiendo disculpas para recuperar la calma, aunque no haya cometido ningún error.

Otra manifestación aparece al aceptar responsabilidades que realmente no se desean asumir. Alguien puede quedarse trabajando más horas para no decepcionar a un superior o cambiar sus planes personales porque un familiar le pidió un favor. Con el tiempo aparecen el cansancio y la frustración, pero rechazar la siguiente petición sigue resultando igual de difícil.

En las relaciones afectivas, este comportamiento puede manifestarse como miedo al rechazo o al abandono. Algunas personas interpretan cualquier discusión como una amenaza para la pareja y se desesperan por resolver el enojo ajeno. Incluso llegan a ocultar sus propias molestias para evitar que la otra persona se disguste.

Cuando llevar la contra siempre trae problemas, algunos chicos terminan acostumbrándose a callar lo que piensan. Freepik

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Cambiar una conducta aprendida durante años requiere empezar por reconocer cuándo aparece. Muchas personas responden afirmativamente casi por costumbre, sin detenerse a pensar si realmente quieren hacer algo. Tomarse un momento antes de aceptar permite distinguir entre una decisión propia y otra motivada por el temor a decepcionar.

Una manera de practicarlo es comenzar con situaciones cotidianas de poca importancia. Rechazar una invitación cuando no hay ganas de salir o expresar una preferencia diferente dentro de un grupo ayuda a acostumbrarse al desacuerdo antes de afrontar conversaciones más difíciles.

La asertividad también ocupa un lugar importante en este proceso. Consiste en comunicar deseos y límites con claridad, sin dejar de respetar las necesidades ajenas. Una respuesta tan sencilla como "hoy no puedo" puede ser suficiente, aunque quienes crecieron sintiéndose obligados a obedecer muchas veces experimentan el impulso de dar explicaciones extensas.

Otra dificultad aparece después de haber dicho que no. La culpa puede seguir presente incluso cuando la negativa está completamente justificada, especialmente en quienes están acostumbrados a evitar cualquier disgusto ajeno. Esa sensación suele llevarlos a reconsiderar su respuesta o aceptar finalmente aquello que habían rechazado.

Cuando esta forma de relacionarse genera un malestar intenso o afecta de manera persistente los vínculos personales, la terapia psicológica puede ayudar a trabajar el miedo al rechazo y las dificultades para establecer límites. El tratamiento permite abordar estas reacciones y las experiencias de crianza que podrían estar relacionadas con ellas.