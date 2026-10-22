Qué significa caminar con las manos detrás de la espalda, según la ciencia

Una revisión de investigaciones desmonta interpretaciones tajantes y explica por qué el contexto importa al observar movimientos cotidianos.

La comunicación no verbal es objeto de estudio de la psicología y otras disciplinas científicas vinculadas con el comportamiento humano.

Caminar por un parque, recorrer un pasillo o detenerse frente a una vidriera con las manos entrelazadas detrás de la espalda es una escena bastante habitual. Para algunas personas, ese gesto transmite seguridad y autoridad; para otras, puede parecer una señal de concentración o una simple costumbre. La ciencia de la conducta estudia cómo los movimientos del cuerpo participan en la comunicación.

Cruzar los brazos sería una muestra de rechazo, evitar la mirada indicaría inseguridad y caminar con las manos hacia atrás expresaría superioridad. El problema es que esas asociaciones suelen presentarse como reglas universales , pese a que una misma conducta puede responder a motivos muy distintos.

La imagen de una persona que camina lentamente, con la espalda erguida y las manos tomadas detrás del cuerpo suele asociarse con figuras de autoridad. Es una postura frecuente en algunas escenas institucionales, en recorridas de supervisión y en determinados protocolos militares. Esa asociación cultural puede influir en la impresión que genera el gesto, aunque no demuestra que quien lo adopta tenga poder, seguridad o una posición jerárquica.

La posición de los brazos y la espalda forma parte de las señales corporales que intervienen en las interacciones sociales.

La diferencia entre lo que un gesto parece comunicar y lo que realmente significa es fundamental. Una persona que espera el comienzo de una ceremonia puede mantener esa postura por protocolo; otra, mientras pasea sin apuro, puede hacerlo por hábito. Aunque la posición corporal sea parecida, las circunstancias no son las mismas.

La comunicación no verbal constituye un campo de investigación amplio, pero no funciona como una herramienta infalible para descubrir lo que alguien piensa. Un gesto puede adquirir sentidos diferentes según la situación, la cultura, la relación entre las personas y hasta las condiciones físicas de quien lo realiza.

Por ejemplo, una postura rígida puede relacionarse con nerviosismo, pero también con dolor, cansancio o una manera habitual de mantenerse de pie. Del mismo modo, una persona que evita mirar directamente a otra puede estar distraída, concentrada en sus pensamientos o respondiendo a normas culturales distintas. El contexto cambia la interpretación y obliga a contemplar más de una explicación.

En este terreno, conviene distinguir entre reconocer una impresión y establecer un rasgo psicológico. Los observadores pueden percibir a alguien como dominante, confiado o distante por su manera de ocupar el espacio. Eso describe una reacción de quien mira; no confirma que esa característica defina a la persona observada.

Una conducta no equivale a un diagnóstico. Para evaluar la personalidad hacen falta métodos específicos y una perspectiva más amplia que la lectura intuitiva de los movimientos corporales. Las interpretaciones populares pueden resultar atractivas porque ofrecen respuestas rápidas, pero la evidencia exige reconocer los límites de esas conclusiones.

Los movimientos espontáneos del cuerpo pueden variar según el entorno, las costumbres y las circunstancias de cada persona. Magnific

¿Posturas de poder?: Qué revelan los estudios científicos sobre el impacto de la postura en el cuerpo

Las llamadas power poses, o posturas de poder, despertaron interés dentro y fuera del ámbito académico. Se trata de posiciones expansivas, como permanecer de pie con el pecho abierto, las piernas separadas y las manos apoyadas en la cintura. La hipótesis inicial sostenía que mantenerlas durante unos minutos podía producir cambios hormonales y aumentar la sensación de poder personal.

La distinción es relevante: sentirse más seguro después de adoptar una posición determinada no equivale a experimentar una transformación hormonal ni a modificar de manera duradera la personalidad. Los resultados también requieren cautela al interpretar los posibles efectos sobre la conducta, ya que algunos análisis señalaron limitaciones vinculadas con los estudios disponibles.

Estos resultados no implican que la postura carezca de importancia. La manera de mantener el cuerpo puede influir en las impresiones sociales y, en determinadas condiciones, en cómo una persona se percibe a sí misma. Pero no hay una fórmula corporal universal capaz de garantizar seguridad, autoridad o éxito.