Tu placard desordenado habla de vos: qué dice la psicología sobre este hábito cotidiano

Los especialistas vinculan ciertas rutinas domésticas con la gestión del tiempo y las emociones, aunque el desorden por sí solo no define la salud mental.

Abrir el placard y encontrar remeras mezcladas con pantalones, prendas que ya no se usan y pilas de ropa a medio acomodar es una escena bastante común . Para algunas personas, el desorden pasa inadvertido; para otras, se convierte en una fuente de fastidio cada mañana, justo cuando necesitan vestirse para salir a trabajar o estudiar. La ciencia estudia este comportamiento.

La psicología permite analizar estos hábitos desde distintas perspectivas: la organización cotidiana, la toma de decisiones, el cansancio y la manera en que cada persona se relaciona con sus pertenencias. El desorden puede reflejar dificultades para sostener una rutina , aunque también puede responder a la falta de espacio, a una agenda cargada o, simplemente, a preferencias personales.

Hay distintos motivos por los que una persona puede ordenar el placard un domingo y encontrarlo nuevamente desbordado pocos días después. Algunos tienen que ver con las rutinas; otros, con la cantidad de objetos acumulados o con la energía disponible para las tareas domésticas.

El orden de los espacios personales puede estar relacionado con las rutinas y el ritmo de vida.

1. falta de tiempo y cansancio acumulado: Después de una jornada larga, guardar la ropa puede quedar al final de la lista de pendientes. Una camisa termina sobre una silla, el pantalón queda en la cama y las prendas limpias se acumulan en una bolsa. Cuando esa dinámica se repite, el desorden crece sin que exista necesariamente una dificultad emocional detrás

2. procrastinación de pequeñas tareas: A veces, la persona sabe que debe acomodar el ropero, pero posterga la actividad porque le parece tediosa o demasiado extensa. El problema aparece cuando el hábito de dejar todo para después se traslada a otras responsabilidades y empieza a generar preocupación

3. apego emocional a las prendas: Guardar ropa que ya no se usa puede estar relacionado con recuerdos, etapas de la vida o expectativas personales. Una campera heredada, un vestido de una fiesta especial o un pantalón que se espera volver a usar pueden adquirir un valor que va más allá de su función práctica. Desprenderse de esas cosas no siempre resulta sencillo

4. exceso de ropa y falta de espacio: No todos los placares tienen la capacidad necesaria para guardar lo que contienen. Cuando hay demasiadas prendas, cajones llenos y estantes poco prácticos, mantener el orden se vuelve una tarea difícil. En esos casos, el problema puede ser el sistema de organización, no la personalidad de quien lo usa

5. dificultad para sostener una rutina: Algunas personas ordenan cuando sienten que el caos llegó a un límite, pero les cuesta mantener pequeñas acciones diarias. Separar la ropa limpia de la usada, colgar una prenda después de sacársela o dedicar unos minutos a acomodar los cajones puede parecer insignificante, aunque la repetición de esos gestos cambia el resultado

Las tareas domésticas pendientes suelen acumularse cuando faltan tiempo y energía. Magnific

Del estrés a la procrastinación: cuando el caos externo es un reflejo interno

El entorno puede influir en cómo nos sentimos. Entrar a una habitación cargada de objetos o buscar durante varios minutos una prenda que no aparece puede aumentar la irritación y la sensación de estar desbordados. A su vez, atravesar un período de estrés puede reducir la energía disponible para tareas que requieren atención y constancia.

Se genera así un círculo que cuesta cortar: el cansancio lleva a postergar el orden y el desorden suma nuevas preocupaciones. Si cada mañana empieza con la búsqueda de una remera o la necesidad de planchar algo que quedó arrugado, una tarea sencilla puede transformarse en otra fuente de tensión.

La procrastinación también puede aparecer cuando una actividad se percibe como demasiado grande. Pensar en ordenar todo el ropero, revisar cada cajón y decidir qué conservar puede resultar abrumador. Dividir esa tarea en pasos pequeños suele ser más llevadero: acomodar una repisa, separar las prendas para lavar o guardar la ropa limpia antes de acostarse.

En cuanto al apego emocional, conviene evitar interpretaciones automáticas. Conservar ropa de una persona querida o de una etapa significativa no constituye por sí mismo un problema. La dificultad merece atención cuando la acumulación impide usar los espacios, genera conflictos o provoca un malestar importante.

El "síndrome de la silla": por qué nos cuesta tanto guardar la ropa después de usarla

La famosa silla llena de prendas es una postal doméstica: allí terminan el jean que todavía puede usarse, el buzo que no está del todo limpio y la camisa que no llegó al lavarropas. El mueble deja de cumplir su función original y se convierte en una especie de estación intermedia entre el placard y el cesto de ropa sucia.

La expresión "síndrome de la silla" se utiliza de manera coloquial para describir esta costumbre, pero no es un diagnóstico clínico reconocido. Su popularidad tiene que ver con una conducta fácil de identificar: dejar una tarea para más tarde porque parece requerir apenas unos segundos.

Una explicación posible es la búsqueda de comodidad inmediata. Dejar el pantalón sobre una silla demanda menos esfuerzo que doblarlo o colgarlo en ese momento. El costo parece mínimo, aunque la repetición termina formando una pila que después exige más tiempo y decisiones.

Para cambiar la dinámica, puede servir establecer un criterio simple: la ropa limpia vuelve al placard, la que necesita lavado va al cesto y la que se puede volver a usar tiene un lugar definido. Reducir la cantidad de decisiones ayuda a evitar que cada prenda termine en cualquier superficie disponible.