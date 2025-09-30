La psicología reveló por qué las personas ponen el volumen en números pares

Esta disciplina busca explicar el trasfondo que hay detrás de algunos comportamientos y decisiones, como lo puede ser poner el volumen solo en números pares.

La psicología busca explicar muchos fenómenos de la vida cotidiana , desde decisiones hasta acciones básicas , como por ejemplo sentir una especial obsesión con ver números pares en el volumen del televisor o la radio. A pesar de que sí puede tratarse de una decisión normal, puede esconder otras razones.

Los humanos crean hábitos y adoptan costumbres , que después se traducen en decisiones o acciones que toman sin pensarlo dos veces. La mayor parte de las veces, como se comparte una cultura, pueden pasar desapercibidos. Lo cierto es que los expertos en psicología explican que suelen ser un acto del inconsciente digno de analizar.

Un articulo de Global English Editing , explica que elegir números pares al momento de ajustar dispositivos como el televisor genera en muchas personas una sensación de control, estabilidad y equilibrio. Se asocia a lo cerrado y lo completo, lo que da la impresión de que cada detalle del entorno está bajo supervisión y en orden.

Para quienes repiten este hábito, evitar los números impares se vuelve casi una regla, de forma que ver un 11 en lugar de un 10 puede provocar incomodidad, romper la armonía visual y despertar ansiedad . Esta práctica no solo aparece frente al televisor, también se traslada a otros aparatos electrónicos, como al configurar el despertador o programar electrodomésticos.

Poner el volumen en 10 y no en 11, por ejemplo, parece un gesto simple pero puede significar una manera de reducir la tensión interna. Aunque podría confundirse con un rasgo obsesivo-compulsivo, los especialistas aclaran que solo es motivo de consulta cuando la necesidad de números pares se expande hacia distintas áreas de la vida cotidiana y comienza a limitar la libertad personal.

Desde la psicología también se considera que los números pares poseen un valor cultural. En muchas sociedades simbolizan la simetría y lo acabado, mientras que los impares evocan lo incompleto o lo asimétrico. De esta forma, elegir pares puede estar vinculado a una tendencia al perfeccionismo y a la búsqueda de previsibilidad en un mundo que, por naturaleza, suele ser caótico.

Frente a este tipo de hábitos, existen estrategias para flexibilizar la conducta, como intentar poco a poco acostumbrarse a cifras impares, practicar la atención plena para reconocer que nada negativo ocurre al romper la rutina, aceptar que se trata de un patrón que podría intensificarse con el tiempo, y finalmente, consultar a un profesional si la necesidad de orden numérico se convierte en un obstáculo constante en la vida diaria.