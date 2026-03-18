La regla de los 20 años: por qué tu ropa siempre vuelve a estar de moda + Seguir en









Los investigadores, liderados por Emma Zajdela, analizaron cerca de 37.000 imágenes de indumentaria femenina que abarcan desde 1869 hasta la actualidad.

Las tendencias operan bajo una lógica que suele repetirse cada veinte años: esta alternancia no es casual ya que se suele responder a ciclos económicos y cambios sociales.

Los ciclos de la moda comenzaron a fragmentarse con el pasar de los años. Así lo comprobó un estudio de la Northwestern University, a través de los investigadores, liderados por Emma Zajdela, donde analizaron cerca de 37.000 imágenes de indumentaria femenina que abarcan desde 1869 hasta la actualidad, conformando la base de datos de moda más amplia y completa hasta la fecha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De este modo, los resultados, los cuales serán presentados en el Summit de la American Physical Society que se celebra en Denver, mostraron que en los últimos años este ciclo comienza a fragmentarse, evidenciando la creciente pluralidad y riqueza de estilos en la industria contemporánea.

Estudio sobre el ciclo de moda: cómo se desarrolló El equipo de investigación analizó las propiedades fundamentales de las piezas de vestir, tales como la longitud del dobladillo, el tipo de escote y la posición de la cintura mediante su transformación en datos métricos.

Para llevar a cabo el análisis, se diseñó un modelo matemático que plantea que la saturación de un estilo motiva a los creativos a buscar nuevas direcciones. De todos modos, este cambio se realiza de forma gradual para evitar que las prendas de temporadas actuales pierdan su vigencia de inmediato

Los hallazgos demostraron un comportamiento cíclico evidente: aunque la industria de la moda se transforma de forma paulatina, el surgimiento y la posterior desaparición de las tendencias operan bajo una lógica que suele repetirse cada veinte años aproximadamente.

Esto se observa con especial claridad en el largo de las faldas: durante el último siglo, han alternado repetidamente entre versiones más largas y más cortas, pasando, por ejemplo, de los modelos conservadores de los años 50 a las minifaldas de finales de los años 60, y así sucesivamente. Este fenómeno se manifiesta con nitidez en la evolución del largo de las faldas, un elemento que cambió demasiadas veces a lo largo del último siglo, evolucionando de los estilos conservadores y estructurados de la posguerra en los años 50, donde predominaba el corte 'New Look' de Christian Dior, a la irrupción de la minifalda a finales de los años 60, impulsada por diseñadores como Mary Quant como un símbolo de liberación femenina y juventud. Esta alternancia no es casual ya que se suele responder a ciclos económicos y cambios sociales.

Temas Moda