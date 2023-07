La visa que te permite emigrar a Nueva Zelanda sin saber inglés y no tiene límite de edad

seasonal-visa-nueva-zelanda.jpg

La también como Supplementary Seasonal Employment (SSE) se otorga por 6 meses y solo se abren cupos para aplicar cuando hay empleadores que necesitan personal en sus industrias. Es decir, no se puede postular en cualquier momento y solo es posible hacerlo cuando hay demanda de mano de obra en los rubros correspondientes. Por este motivo, no hay una fecha particular de apertura.