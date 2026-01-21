Las 3 playas de Buenos Aires a las que podés llegar en transporte público sin gastar de más

Si tenés ganas de una escapada este verano, pero no tenés un gran presupuesto, hay opciones ideales que te pueden sorprender.

Si te quedaste sin ideas para disfrutar del verano, pero no querés gastar demasiado ni alejarte mucho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , hay varias playas accesibles en transporte público que valen la pena conocer. Estas opciones, todas en la provincia de Buenos Aires, pero a pocas horas de viaje, permiten cambiar la rutina por sol, agua y naturaleza sin necesidad de un auto propio.

Lejos del ruido de los centros turísticos tradicionales, estas playas de río o balnearios costeros tranquilos ofrecen alternativas económicas para escapadas de día o fines de semana. Caminatas al borde del agua, descanso bajo el sol y aire libre son parte del atractivo de cada una de ellas, ideales para quienes buscan simplicidad y paisaje cercano.

La Balandra es una de las playas más conocidas y fáciles de visitar cerca de Buenos Aires, ubicada en el partido de Berisso, a orillas del Río de la Plata. Tiene más de 1 500 metros de costa y un ambiente relajado donde podés caminar por la orilla, tomar sol o pescar rodeado de naturaleza.

Punta Indio es una de las mejores opciones para hacer turismo en Buenos Aires por su cercanía con la Ciudad y su accesibilidad.

Además, cuenta con un club de pesca, zonas habilitadas para acampar y puestos de comida rápida donde disfrutar un almuerzo sencillo junto al agua. Es un punto popular entre ciclistas y familias que buscan un día tranquilo sin grandes multitudes.

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires usando transporte público, podés tomar un colectivo hasta La Plata y luego otro hasta la zona de avenida Montevideo (o Ruta 15), desde donde se camina unos minutos hasta la costa.

Punta Indio

Punta Indio es un destino natural menos concurrido que combina playas fluviales con humedales, bosques y senderos dentro del Parque Costero del Sur, declarado Reserva de la Biosfera. Este entorno agreste y silencioso es ideal para quienes buscan tranquilidad, observar aves o simplemente relajarse frente al agua.

Las aguas aquí presentan una mezcla de agua dulce y salada, dándole un carácter distintivo, y el lugar es perfecto para actividades como caminatas, paseos en bicicleta y pesca recreativa. A diferencia de otros balnearios convencionales, Punta Indio conserva un perfil natural y poco intervenido.

Aunque llegar en transporte público puede requerir combinaciones, una opción es tomar el tren desde Constitución hasta Alejandro Korn, y luego colectivos locales o servicios desde La Plata a Verónica, desde donde se completa el tramo hasta Punta Indio.

La Escondida

La Escondida es una playa diferente dentro de este listado: se trata de un espacio recreativo de agua dulce en Villa Rosa (Pilar) que simula una experiencia playera sin tener que ir al mar. Con arena, un entorno natural entre bosques y una laguna de aguas transparentes, es ideal para quienes no quieren viajar lejos pero desean sentir una atmósfera veraniega.

Además de descansar sobre la arena, en La Escondida podés encontrar actividades como wakeboard, esquí náutico y opciones gastronómicas con terrazas frente al agua, lo que la convierte en una alternativa distinta para disfrutar el verano cerca de la ciudad.

Llegar desde Buenos Aires en transporte público es sencillo: se puede ir en tren Belgrano Norte hasta Villa Rosa y luego combinar con colectivos locales que te dejan cerca del predio, o tomar líneas directas desde distintos puntos del AMBA que pasan por Villa Rosa.

Estas tres playas muestran que no hace falta ir hasta la Costa Atlántica para vivir un día de verano con agua y sol: con transporte público y presupuestos moderados podés descubrir rincones cercanos que ofrecen paisajes, tranquilidad y una escapada refrescante.