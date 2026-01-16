Los rincones de Buenos Aires para descansar de la multitud y no sufrir el calor en las vacaciones + Seguir en









En este verano existen innumerables opciones cercanas para probar otro tipo de turismo y escapar de las altas temperaturas.

Los ríos internos invitan a navegar y conocer las islas. Imagen: Alebedia Aereal Images /Youtube

No todos vacacionan de la misma manera. Mientras algunos buscan destinos masivos con playas y actividades multitudinarias, otros prefieren opciones más tranquilas donde relajarse, respirar aire libre y escapar del bullicio. En la provincia de Buenos Aires hay propuestas variadas para ambos estilos de turismo, desde ciudades costeras atestadas en temporada hasta espacios naturales donde el descanso es protagonista.

Para quienes desean evitar las aglomeraciones y el calor intenso de las grandes playas, existen alternativas dentro de la provincia que combinan sombra, agua y calma. Una de ellas son las islas del Delta del Tigre, un destino accesible desde la capital que ofrece contacto con la naturaleza y actividades al aire libre para todos los gustos.

Islas del Delta Hay un gran recorrido ideal para hacer con embarcaciones pequeñas y disfrutar el paisaje. Imagen: Alebedia/Aereal Images Youtube Las islas de Tigre que son una gran opción para el verano 2026 El Delta del Paraná, al norte de la ciudad de Buenos Aires, es un laberinto de ríos, arroyos y verde que desemboca en el Río de la Plata. Este entorno natural, declarado Reserva de Biosfera, constituye un refugio fresco y relajado durante los meses de verano, ideal para quienes buscan escapar del calor y de las playas tradicionales.

Isla El Descanso Isla El Descanso es perfecta para quienes priorizan la tranquilidad. Rodeada de naturaleza, ofrece senderos para caminar, áreas de descanso y espacios para hacer un picnic o un asado con familia y amigos. Su ambiente sereno invita a desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del entorno verde.

Isla Martillo Con un perfil más animado, Isla Martillo combina playas de arena con opciones gastronómicas como restaurantes y bares. Es un lugar ideal para quienes además de descansar desean realizar actividades como kayak o stand-up paddle y disfrutar de un día completo al aire libre.

Isla Sarmiento La Isla Sarmiento atrae a quienes buscan sumar a la naturaleza una dosis de cultura. Aquí se puede visitar el Museo de Arte Tigre y explorar partes del delta en barco, combinando actividades recreativas con propuestas históricas y artísticas. Isla de los Patos Famosa por su fauna, la Isla de los Patos es ideal para la observación de aves y disfrutar de caminatas entre paisajes naturales. Espacios para recorrer a pie y contemplar la biodiversidad del delta hacen de esta isla una opción recomendada para los amantes de la naturaleza. Las islas de Tigre representan una alternativa refrescante para descansar sin las multitudes de los balnearios tradicionales, combinando aire libre, agua y propuestas para todos los gustos durante las vacaciones de verano.