Llega "Y Después de la Talk LGTBQ+, Qué?"

“Las marcas deben tener un impacto positivo en sus consumidores y no solo realizar activismo durante el mes del orgullo, sino que deben tener un fuerte compromiso en la adhesión a causas sociales que trascienden en el mensaje que dan porque impactan también hacia la cultura interna de la empresa. Trabajar estos valores es una variable altamente valorada por las nuevas generaciones con efecto en el engagement. No es algo que solo involucre a las personas de la comunidad sino a todas las personas. La inclusión es sistémica”, comenta Cintia González Oviedo, directora de Bridge The Gap.

Como parte de estas iniciativas, el 18 de agosto se realizará un espacio de conversación regional y abierto, para reflexionar y obtener herramientas que faciliten llevar adelante una verdadera transformación cultural de las organizaciones en LATAM. Para darle impulso regional, la iniciativa cuenta con el apoyo de las organizaciones internacionales más relevantes, la National LGBT chamber of commerce (NGLCC) e Iniciativas Globales de Out & Equal con el fin de identificar y actuar sobre las oportunidades para promover la diversidad y la equidad para las personas LGBTQ+.

“El compromiso que asumimos, junto a Bridge The Gap, tiene por objetivo explorar nuevos caminos que favorezcan la inclusión de las personas LGBTIQ en las empresas. Es necesario ir más profundo en el tema, de manera comprometida y profesional, con el propósito de generar una mirada más igualitaria en la sociedad y una auténtica transformación cultural en las organizaciones”, afirma Pablo De Luca, Presidente de CCGLAR.

Es nuestro compromiso con el #orgullotodoelaño.

Liderarán y moderarán la conversación:

Cintia González Oviedo, CEO de Bridge The Gap

Pablo De Luca, presidente de la CCGLAR

Gustavo Noguera, secretario general de la CCGLAR

Participación de organizaciones internacionales:

CV Viverito, Directore Asociade, Iniciativas Globales de Out & Equal

Erasmo Sánchez Herrera, Director, Global Division at National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC)

AGENDA:

Fecha: Jueves 18 de agosto

Hora: 14 hs Mex. /15 hs Chile / 16 hs Arg.

Requisito: Inscripción previa

Link de inscripción:

https://www.eventbrite.com.ar/e/y-despues-de-la-talk-lgbtq-que-tickets-394294785317