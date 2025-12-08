Alicia Penalba y Héctor García Rossi: muestras para repasar la obra de dos artistas clave Por Laura Feinsilber + Seguir en









Ambos desarrollaron la mayor parte de su obra en Europa y fallecieron en París. La curaduría es de Javier Villa.

Las obras de Penalba y Rossi estarán expuestas en Galería Del Infinito.

En Del Infinito se presentan dos muestras de importantes artistas argentinos: Alicia Penalba (San Pedro1913- París 1982) y Héctor García Rossi (Buenos Aires, 1930- París 2018) bajo la curaduría de Javier Villa.

En el caso de Alicia Penalba, destacada escultora, que desarrolló gran parte de su trayectoria en Europa, al decir de Javier Villa, “sus raíces latinoamericanas laten en la vitalidad de sus composiciones y en los títulos que elige tanto en Quechua como Aymará”.

De formación académica, asistió al taller del escultor ruso Ossip Zadkine, una suerte de meca para los escultores en Francia. Admiraba la obra de Brancusi, Harp, Giacometti, Pevsner, destruye su obra anterior y produce sus primeras obras abstractas, Aladas. Ella misma señaló: “Desde los siglos el vuelo comenzó en la infancia”, “las aves migratorias me descubrieron espacios desconocidos”, “al adorar el sol yo me inventé mi credo y construí mi destino y me rehice mis ojos y mi alma”. También realizó obras monumentales para espacios públicos, entre ellas, en la Universidad de Saint Gall (Suiza), la de nueve metros de altura "Grand Double” emplazada en Milwake (Wisconsin), una “Fuente” en el Parque Strozzi de Florencia. Michel Seuphor escribió sobre Alicia Penalba: “Nos hace escuchar un canto. En ese canto -agrega el crítico francés-, parece que alguien habla. Penalba cuenta su historia”.

Dana_ 1980 75 x 54 cm Alicia Penalba Obra de Penalba de 1980. Recordamos su muestra antológica en el Malba entre 2016/17 donde se consignaban las palabras de Pablo Neruda: “Sus creaciones rugosas y explosivas conservan el sello original de aquel silencio, de aquellos truenos que destruyen y crean”, refiriéndose al ventoso paisaje patagónico y la oscuridad de las piedras.. y es allí donde encontró su lenguaje escultórico.

En esta muestra titulada “puls andan”, una suerte de fonética en francés para “Pulso Andino” se muestran obras s/ papel: collages, litografías, dibujos, donde precisamente se siente el pulso andino, el ritmo, planos que se elevan , una gran tensión en que lo andino no aparece como cita etnográfica, como lo señala el curador.

Integrada también por Héctor García Miranda (Buenos Aires 1930 París 2018), quien estaba entre los creadores latinos que a mediados del siglo XX culminaron la búsqueda de la modernidad fuera del país. Egresó de la Prilidiano Pueyrredón en 1953 y sus primeras obras revelan a un artista de escenas costumbristas. Al llegar a París en 1959 se vinculó con Le Parc, Molleret, Yvaral, Sobrino y García Rossi con quienes fundara el Grupo Grav (Goupe de Recherche d´Art Visuel ) y con quienes rompió hacia 1966. _Sin título_ 1962 Garcia Miranda 78 x 78 cm Obra de García Miranda de 1962. Según Javier Villa, García Miranda es una figura clave para pensar el cruce entre arte visual, música y la geografía latinoamericana. En 1960 fundó un grupo musical “Los Calchakis” dedicado a la música de los Andes a la que recurre como fuente de sustento y revalorización de la música fuera de América Latina. Como nota de color, la música de la famosa película de Costa Gravas “Estado de Sitio” de 1973 encargada a Mikis Teodorakis, fue ejecutada por Los Calchaquis. Otro dato curioso: García Miranda tocaba en la calle con el destacado pintor venezolano Jesús Rafael Soto (1923-2005) uno de los creadores del cinetismo que también se ganaba la vida en las calles parisinas con su guitarra. García Miranda abandonó las tendencias cinéticas en los 70 para expresarse a través del arte precolombino para luego retomarlas en el siglo XXI. Galería Del Infinito, Quintana 325: Lunes a viernes de 11 a 17hs.

