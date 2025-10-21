Llegan los vinos de Lionel Messi: qué cepas son y cuánto cuesta brindar con la etiqueta del mejor del mundo







El desembarco de la etiqueta premium se realiza a través de DeBarricas, que lanzó una preventa exclusiva.

El precio de lanzamiento en DeBarricas es de $169.000 por las dos etiquetas.

Lionel Messi tiene su propia manera de celebrar. Esta vez no fue con una gambeta ni un título, sino con una copa: llegaron a la Argentina sus tintos premium, una línea que combina el mundo del fútbol con el del vino de alta gama.

La colección se llama GOAT 10, un juego de palabras entre el apodo “Greatest of All Time” y el número que lo hizo eterno. Está compuesta por etiquetas italianas elaboradas por MM Winemaker, una bodega con más de 500 premios internacionales (entre ellos 110 medallas de oro y 105 grandes premios). El desembarco local se hace a través de DeBarricas, que lanzó una preventa exclusiva.

Las cepas del 10 Las dos primeras etiquetas disponibles son de Sicilia y Puglia, dos regiones que en Italia son sinónimo de carácter. Sicilia Syrah I.G.T. 2022: un tinto de personalidad intensa, elaborado con uvas Syrah que expresan el espíritu volcánico de la isla. Es un vino profundo, con notas especiadas y un final largo, ideal para carnes o quesos curados.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 19.48.26 Puglia Primitivo I.G.T. 2022: elaborado 100% con uvas Primitivo, una cepa que se destaca por su potencia y dulzura natural. En copa ofrece una textura aterciopelada y aromas a frutos negros maduros, tabaco y chocolate.

Ambas botellas integran una colección que también tiene ediciones de otras regiones, como Valais (Suiza), y que buscan reflejar —según la propia bodega— “la artesanía y el terroir único” de cada zona.

Cuánto cuesta brindar con el mejor del mundo El precio de lanzamiento en DeBarricas es de $169.000 por las dos etiquetas. La cadena, fundada en 2017, se consolidó como una de las vinotecas más importantes del país, con locales en Buenos Aires, el interior y países limítrofes. Messi ya había incursionado en el negocio del vino hace algunos años con ediciones solidarias, pero esta vez el proyecto apunta más alto: vinos de colección, con la firma del mejor del mundo y el sello de regiones históricas. Una copa que, como su dueño, promete dejar huella.