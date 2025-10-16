Lionel Messi celebró en las redes la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial Sub 20







En capitán de la Selección argentina mayor reconoció el trabajo de los juveniles y festejó el pase a la final del Mundial Sub-20 en las redes sociales. Qué dijo.

Lionel Messi celebró en las redes la clasificación del Sub-20 a la final del Mundial: el posteo

La Selección argentina jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años y es noticia. La "Albiceleste" derrotó a Colombia por 1-0 y ahora enfrentará a Marruecos en busca de su séptimo título en la competición.

Con un posteo en las redes sociales, Lionel Messi celebró el triunfo del seleccionado nacional juvenil en las semifinales del torneo. El rosarino fue integrante de dicho equipo en 2005, donde fue figura y campeón.

"Vamosss, a la final!! Felicitaciones a todos!!", escribió el astro rosarino y capitán de la Mayor en su cuenta de Instagram para festejar el histórico resultado.

Luego, concluyó con un nuevo mensaje para Mateo Silvetti, su actual compañero en el Inter Miami, además de otro ex Newell's. "Grande @toto.silvetti!", dice el pie de la imagen que posteó Messi.

Cuándo juega Argentina la final del Mundial Sub 20 2025 La final entre Argentina y Marruecos se jugará el próximo domingo a las 20 (horario argentino). El equipo africano viene de eliminar a Francia en la tanda de los penales.