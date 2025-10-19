El mensaje de apoyo de Lionel Messi a la Sub 20 tras perder la final del Mundial: "Cabeza en alto"







El capitán de la Selección argentina aseguró que fue un "orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón".

Lionel Messi lamentó la caída de la Selección Sub 20 en la final del Mundial. Noticias Argentinas

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, envió un mensaje de apoyo al combinado Sub 20 luego de que perdiera por 2-0 la final del Mundial de la categoría ante Marruecos. A pesar del mal resultado en la final, el jugador del Inter Miami destacó el rendimiento de los juveniles a lo largo de todo el torneo y aseguró que fue un "orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino escribió: "Cabeza en alto muchachos!!!". A su vez, remarcó que los jugadores "hicieron un torneo impresionante" y reconoció que aunque "todo queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón".

Messi Sub 20

La Selección Sub 20 no pudo con Marruecos y se quedó con las ganas del séptimo Mundial La Selección Sub 20 perdió este domingo la final del Mundial de su categoría en Chile ante Marruecos. El equipo africano se puso 2-0 en ventaja rápidamente y supo defender el resultado hasta el final del partido.

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron una notable mejora de rendimiento en el segundo tiempo, con mayor control de pelota y llegadas al arco, aunque no les alcanzó para quebrar la defensa marroquí.

El combinado nacional de gran campeonato, buscaba sumar el séptimo título del combinado nacional en la categoría. La “Albiceleste” llegó a este compromiso definitorio después de un sufrido triunfo por 1-0 frente a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti. Marruecos, por su parte, dio la sorpresa y eliminó a Francia por penales. Previamente, había logrado tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia.