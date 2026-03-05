El rincón de Buenos Aires que te sorprenderá con su conexión con un país lejano

Paisajes ondulados y espíritu neozelandés se combinan en este destino bonaerense que invita a una escapada distinta, a pocas horas de la Capital.

A poco más de 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , hay un destino que rompe con la postal típica de la llanura pampeana . Campos verdes, suaves ondulaciones y una impronta productiva ligada a la ganadería ovina generan una atmósfera que muchos comparan con escenarios de otro continente.

Se trata de Saladillo , un partido bonaerense que en los últimos años comenzó a posicionarse como una alternativa para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y una experiencia rural con identidad propia. El paralelismo con Nueva Zelanda no es casual: el desarrollo de la cría de ovejas y ciertas prácticas agropecuarias remiten a ese país del Pacífico Sur.

Saladillo está situado en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, dentro de una región atravesada por arroyos y lagunas que modelan el paisaje. Fundado en 1863, el distrito creció al ritmo del ferrocarril y de la actividad agropecuaria, que todavía hoy marca su pulso económico.

El casco urbano combina construcciones tradicionales con espacios verdes amplios. La Plaza Principal, con su arbolado añoso y edificios públicos de estilo clásico, funciona como punto de encuentro. A su alrededor se despliega una trama de calles tranquilas, donde la vida transcurre sin apuro.

En las afueras, el escenario cambia: campos dedicados a la producción ovina y bovina , tambos y establecimientos rurales que abren sus tranqueras al turismo. Es en esas estancias donde el visitante empieza a notar la conexión con modelos productivos asociados a tierras neozelandesas, sobre todo por la presencia de razas ovinas específicas y técnicas de manejo.

Qué se puede hacer en Saladillo

La propuesta gira en torno al turismo rural. Muchas estancias ofrecen días de campo con asado, cabalgatas y recorridas por los corrales, donde se explica el proceso de esquila y el trabajo con lana. Para quien viene de la ciudad, ver de cerca esa rutina tiene algo de revelador.

También hay lagunas y cursos de agua ideales para la pesca deportiva y el avistaje de aves. En determinadas épocas del año, el paisaje se cubre de un verde intenso que refuerza la comparación con los prados oceánicos. No es una réplica exacta, pero la sensación está.

Saladillo Municipalidad de Saladillo

La agenda cultural incluye museos locales, ferias artesanales y fiestas populares vinculadas al calendario productivo. La Fiesta de la Galleta de Piso, por ejemplo, es una excusa perfecta para probar sabores tradicionales y charlar con productores. Ese intercambio directo, cara a cara, le da al viaje un tono más cercano, sin grandes puestas en escena.

Cómo ir hasta Saladillo

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la Ruta Nacional 205, un corredor clave que conecta el área metropolitana con el interior bonaerense. El trayecto en auto demanda alrededor de dos horas y media, dependiendo del tránsito.

También existen servicios de ómnibus que parten desde la terminal porteña y llegan al centro de la ciudad. Para quienes no cuentan con vehículo propio, es una opción práctica y relativamente accesible.

Saladillo Municipalidad de Saladillo

En tiempos donde muchos buscan escapadas cortas, con identidad y sin multitudes, Saladillo aparece como una alternativa para tener en el radar. Campo abierto, producción ovina y aire de otra latitud en plena provincia de Buenos Aires: una combinación que, para más de uno, termina siendo una sorpresa grata.