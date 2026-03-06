CABA y Mendoza renovaron acuerdos con la Guía Michelin para potenciar la gastronomía y el turismo

Ambos gobiernos anunciaron la continuidad del acuerdo con la guía gastronómica más influyente del mundo, y reafirman el posicionamiento de la gastronomía argentina a nivel internacional.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , y el gobernador Alfredo Cornejo sellaron la continuidad de los acuerdos de CABA y Mendoza con la Guía Michelin , la más influyente del mundo gastronómico. La extensión de los convenios se firmó en la capital de la provincia cordillerana, en el marco de la Fiesta de la Vendimia.

La ampliación del entendimiento contempla la selección anual independiente de restaurantes, una estrategia de amplificación digital global, contenidos editoriales dedicados al destino y una asociación de marca que posiciona a la Ciudad de Buenos Aires y a Mendoza como Destination Partner de prestigiosa publicación.

Desde CABA afirmaron que esta decisión se enmarca en la estrategia de promoción que fortalece el posicionamiento internacional a través de la gastronomía, un sector que representa uno de los principales motivadores de viaje por parte de los visitantes.

“ Tenemos un objetivo claro que es seguir consolidando a la Ciudad como capital gastronómica , donde la experiencia de cada persona que se sienta a comer, argentina o extranjera, sea única", dijo Macri y consideró el acuerdo como un aspecto clave para seguir mejorando. "Es un orgullo para nosotros pertenecer a la Guía Michelin junto a ciudades globales como París, Madrid y Roma”, celebró.

"No solo comer algo rico, sino que te atiendan bien, en un lugar con su historia y su vida propia, hace que ahí uno quiera volver. Cada recuerdo que alguien se lleva de un restaurante, de un bodegón o de un club, o de alguno de nuestros cafés o bares notables expresa nuestra identidad, nuestros sabores combinados con el talento de miles de profesionales de un sector gastronómico que produce y elabora entre 12 y 15 millones de raciones diarias", agregó el jefe de Gobierno.

El Ente de Turismo de CABA, a cargo de Valentín Díaz Gilligan, fomenta continuamente la visita a Buenos Aires por parte de chefs, periodistas y formadores de opinión reconocidos a nivel internacional y, a su vez, el Visit Buenos Aires participa junto con la Agencia Argentina de Inversiones y el INPROTUR en eventos y ferias gastronómicas en lugares como Madrid, Ciudad de México, San Pablo, Barcelona, Londres y Nueva York.

El impacto positivo de la Guía Michelin en la economía

Según estudios realizados por la consultora británica Ernst & Young, los destinos y las empresas que figuran en esta prestigiosa guía obtienen resultados positivos en diferentes áreas. En el plano económico, se registra un 50% de aumento promedio en ingresos de restaurantes seleccionados, lo que se traduce en un incremento del 60% de sus equipos de trabajo.

La inclusión en la guía es también un catalizador del turismo. El 76% de los viajeros elegirían un destino Michelin frente a otro comparable. Asimismo, el 80% extenderían su estadía si el destino cuenta con restaurantes con estrellas de la publicación. Y dos tercios incrementarían su gasto durante la visita. Pero también representa una motivación y un sentido de orgullo para los equipos de los restaurantes elegidos.

En la Ciudad de Buenos Aires 56 restaurantes son reconocidos por la Guía Michelin de los cuales 4 se distinguen con estrellas: Aramburu con 2 y Don Julio, Trescha y Crizia, con 1; además, 10 establecimientos obtuvieron el reconocimiento Bib Gourmand.

Para Díaz Gilligan, presente en la firma del acuerdo, el anuncio "forma parte de una decisión estratégica que consolida el prestigio internacional de la gastronomía porteña, atrayendo visitantes de todo el mundo, y generando un impacto económico en toda la cadena turística. Además, esta unión entre destinos demuestra que el trabajo conjunto permite mejorar nuestro posicionamiento y fortalecer al sector”.

Con respecto a Mendoza, este logro forma parte de un proceso estratégico desarrollado a través de herramientas como los Foros de Origen e Identidad Gastronómica, el Plan DIGAM y la creación, en 2024, del primer Instituto de Investigación Gastronómica del país, impulsado por el Emetur.

Alfredo Cornejo destacó la relevancia de sostener la presencia de la prestigiosa publicación en la provincia: “Formar parte de la Guía Michelin nos coloca en una vidriera internacional como referentes gastronómicos. Es un reconocimiento al trabajo sostenido que viene realizando Mendoza desde hace años, con una fuerte articulación entre el sector público y el privado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2030017174165934363&partner=&hide_thread=false La Guía Michelin continúa en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy lo anunciamos con Jorge Macri, confirmando que esta decisión consolida un trabajo sostenido entre el sector público y el privado para posicionar a ambos destinos en el mapa gastronómico internacional.… pic.twitter.com/9rAilWykzp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026

Mendoza cosechó 6 estrellas Michelin, 5 estrellas verdes y la lista de Seleccionados está compuesta por 18 establecimientos gastronómicos.

La edición 2026 de la Guía está prevista para julio y la evaluación de los restaurantes continuará siendo completamente independiente y realizada por inspectores internacionales bajo criterios técnicos globales.

Un hito para la gastronomía argentina

Desde la llegada de la Guía Michelin a Argentina, con la premiación correspondiente al año 2024, se marcó un hito histórico, ya que el país se convirtió en el primero de habla hispana en Latinoamérica en ser cubierto por la prestigiosa publicación, posicionando a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Mendoza en el mapa gastronómico global.

Sólo cuatro ciudades en Sudamérica tienen reconocimientos de la Guía: San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil; y la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, en Argentina. En 2024, se sumó México, como uno de los destinos destacados de Latinoamérica.