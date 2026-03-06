La ciudad argentina que se posicionó como uno de los destinos más hospitalarios del mundo + Seguir en









Debido a su gran nivel de atención, este rincón nacional logró meterse en un prestigioso ranking de ciudades de todo el mundo.

Gracias a su entorno natural y la gente que vive allí, este sitio es reconocido en todo el mundo. Despegar

La Patagonia argentina esconde rincones maravillosos que combinan paisajes deslumbrantes con una tranquilidad inigualable. Entre montañas, bosques milenarios y espejos de agua, existe un destino que se convirtió en una opción ideal para el turismo, ya sea en soledad, con la familia o los amigos.

Este lugar se destaca por su entorno imponente y por la excelente calidad de su atención. Ese nivel de hospitalidad generó que sea reconocido a nivel global como uno de los sitios más amigables del planeta, ofreciendo un ambiente óptimo para unas vacaciones diferentes.

San Martín de Los Andes Despegar 1 La naturaleza juega un papel fundamental en este destino. Despegar Dónde se ubica San Martín de los Andes San Martín de los Andes se encuentra en la provincia de Neuquén, justo a los pies de la imponente Cordillera de los Andes. El casco urbano descansa a orillas del lago Lácar, lo que le otorga un paisaje espectacular que cambia de colores en cada estación del año.

Su ubicación estratégica sitúa a la ciudad como la puerta de acceso principal al Parque Nacional Lanín, garantizando la conservación de su entorno. La arquitectura local mantiene intacta la esencia de una aldea de montaña, con calles amplias y construcciones donde predominan la madera y la piedra.

Qué se puede hacer en San Martín de los Andes La principal actividad pasa por disfrutar de sus atractivos naturales, un plan que se potencia con su reciente ingreso al ranking de los Traveller Review Awards 2026. Este galardón destaca la excelencia en la hospitalidad local, consolidando a la ciudad como un motor clave para el turismo en la región.

Durante el invierno, el mayor atractivo es el Cerro Chapelco, uno de los centros de esquí más modernos y reconocidos de Sudamérica. Sus pistas están preparadas con infraestructura de primer nivel para recibir tanto a los expertos en deportes de nieve como a las personas que dan sus primeros pasos. En los meses de verano, el paisaje se transforma e invita a recorrer una extensa red de senderos para hacer caminatas y mountain bike. Las playas del lago resultan ideales para refrescarse y practicar kayak, pudiendo cerrar la tarde en su circuito gastronómico de platos regionales y chocolaterías. Embed - Traveller Review Awards 2026 | Where hospitality begins Cómo ir hasta San Martín de los Andes Para llegar en vehículo particular, el acceso principal se realiza a través de la emblemática Ruta Nacional 40. Todo este corredor vial se encuentra asfaltado y conecta a la localidad con Villa La Angostura y Bariloche hacia el sur, conformando el famoso recorrido del Camino de los Siete Lagos. Para quienes prefieren evitar el volante, la alternativa directa es el Aeropuerto Aviador Carlos Campos, ubicado a unos 22 kilómetros del centro, el cual recibe vuelos regulares desde Buenos Aires. A su vez, existen servicios diarios de micros de larga distancia que llegan directamente a la terminal local.

