El mejor lugar para disfrutar de playas tranquilas y cálidas durante marzo 2026

Un balneario patagónico gana protagonismo por sus aguas templadas y paisajes únicos fuera de temporada alta.

Cuando se habla de playas con aguas templadas en Argentina, el imaginario suele irse directo al Caribe. Sin embargo, dentro del país existe un destino que sorprende por la temperatura del mar y por su geografía particular en nuestro país . Marzo, con menos turistas y clima aún agradable, aparece como un momento ideal para descubrir nuevas playas argentinas .

Aunque muchos lo asocian erróneamente a la costa bonaerense, el balneario en cuestión se encuentra en la Patagonia. Se trata de Las Grutas, un clásico del verano argentino que en temporada baja ofrece más calma y precios moderados , sin resignar calidad paisajística.

El lugar combina acantilados, cuevas naturales y un golfo que favorece temperaturas del agua superiores a las de otras playas del país. Esa característica lo volvió famoso entre quienes buscan meterse al mar sin sufrir el típico “shock” de agua helada.

Las Grutas está ubicado en la provincia de Río Negro , sobre la costa del Golfo San Matías. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de San Antonio Oeste y forma parte del corredor turístico marítimo patagónico.

Su particularidad geográfica explica buena parte de su atractivo. El golfo tiene una configuración que permite que el agua alcance temperaturas más altas que en otros puntos del litoral argentino, especialmente en verano y comienzos de otoño. En marzo, todavía se registran jornadas con máximas agradables y un mar que invita a quedarse un rato largo .

El paisaje está dominado por formaciones rocosas y acantilados que dan nombre al lugar. Con la marea baja, se descubren piletones naturales y cuevas que pueden recorrerse caminando. Con marea alta, el escenario cambia y la playa se reduce, un detalle que conviene tener en cuenta al planificar el día.

las-grutas-rio-negro-3.jpg

Qué se puede hacer en Las Grutas

La propuesta va más allá de tirarse en la reposera. Uno de los planes más elegidos es recorrer las distintas bajadas numeradas que organizan el frente costero. Cada sector tiene características propias: algunas son más familiares, otras más tranquilas.

También se ofrecen excursiones embarcadas para avistar fauna marina, incluyendo lobos marinos y aves costeras. En determinadas épocas del año, incluso pueden verse delfines en la zona del golfo. Para quienes prefieren algo más activo, hay opciones de buceo y snorkel, favorecidas por la transparencia del agua en días calmos.

La gastronomía es otro punto fuerte. Restaurantes y paradores ofrecen pescados frescos y mariscos, con platos típicos como rabas, paellas y cazuelas. En marzo, la menor afluencia de turistas permite disfrutar con más tranquilidad, sin las largas filas de enero.

Snorkerling en Las Grutas.webp

Cómo ir hasta Las Grutas

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje por ruta demanda alrededor de 1.100 kilómetros. El trayecto más habitual es por la Ruta Nacional 3, una vía clave que conecta buena parte del litoral atlántico argentino.

También es posible llegar en avión hasta el aeropuerto de San Antonio Oeste o a Viedma, y desde allí completar el tramo final por vía terrestre. En temporada media, suele haber disponibilidad sin la presión típica de los meses pico.

Para quienes buscan una escapada en marzo 2026, lejos del ruido y con aguas templadas poco habituales en el país, Las Grutas aparece como una opción a considerar.