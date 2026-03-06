La escapada de Buenos Aires más elegida para familias con niños aventureros + Seguir en









Es uno de los destinos más pintorescos y atractivos en todo el territorio provincial, con grandes opciones.

La ciudad y la naturaleza se combinan para dar lugar a uno de los puntos más turísticos de la provincia. Imagen: Municipalidad de Tandil

La provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de destinos ideales para escapadas cortas, con propuestas que combinan naturaleza, actividades al aire libre y buena gastronomía. Sus paisajes rurales y serranos la convierten en una opción muy elegida por quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de las grandes ciudades.

Entre los lugares más recomendados aparece Tandil, considerada una de las ciudades más lindas del territorio bonaerense. Con sierras, senderos y espacios verdes, este destino es especialmente atractivo para familias con chicos aventureros que disfrutan del contacto con la naturaleza.

Tandil Con su paisaje serrano, es uno de los destinos turísticos imperdibles de la provincia de Buenos Aires. Imagen: Latam Voyage Dónde se ubica Tandil Tandil se encuentra en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del sistema serrano de Tandilia. Está ubicada a unos 350 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se caracteriza por sus paisajes de sierras bajas, arroyos y amplios espacios naturales.

En los alrededores, a unos 30 kilómetros, se pueden encontrar zonas rurales y pequeños parajes que permiten disfrutar de actividades al aire libre y escapadas tranquilas. El entorno natural es uno de los principales atractivos del lugar y permite combinar descanso con aventura.

Qué se puede hacer en Tandil Tandil ofrece numerosas actividades recreativas para toda la familia. Uno de los paseos más conocidos es la visita a los cerros y miradores naturales, donde se pueden realizar caminatas y disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y las sierras. También hay senderos preparados para trekking y recorridos en bicicleta en medio de paisajes naturales.

Tandil Además de increíbles paisajes, la ciudad tiene construcciones pintorescas para admirar. Imagen: Latam Voyage Otra opción muy elegida es recorrer los parques y reservas naturales, donde se pueden hacer picnics o pasar el día al aire libre. Además, existen propuestas de turismo activo como cabalgatas, escalada y actividades de aventura pensadas para grandes y chicos. El destino también se destaca por su gastronomía regional y sus productos artesanales, como quesos y embutidos, que forman parte del atractivo turístico. Los visitantes suelen combinar las actividades al aire libre con recorridos por la ciudad y sus zonas comerciales. Cómo ir hasta Tandil Para llegar a Tandil desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede viajar en auto tomando principalmente la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Nacional 226. El recorrido dura aproximadamente entre cuatro y cinco horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del viaje. También es posible viajar en micro desde la terminal de Retiro, con servicios diarios que conectan directamente con la ciudad. Esta opción resulta cómoda para quienes prefieren no manejar y permite llegar al destino en un tiempo similar al viaje en auto.