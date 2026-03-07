El rincón de Argentina que tiene una atracción única en Sudamérica que desafía a los más aventureros

Un recorrido vegetal gigante en la Patagonia atrae visitantes que buscan perderse entre senderos y paisajes de montaña.

La Patagonia argentina guarda paisajes que parecen sacados de una postal. Lagos fríos, montañas nevadas y pueblos pequeños que mantienen un ritmo tranquilo. Entre esas propuestas aparece una experiencia turística que mezcla naturaleza, juego y desafío: uno de los laberintos vegetales más grandes de Sudamérica .

A diferencia de los clásicos atractivos turísticos donde el visitante observa el paisaje, acá la propuesta es otra. Quien entra tiene que orientarse entre senderos rodeados de cercos vivos , intentando encontrar la salida mientras recorre caminos que parecen todos iguales.

La atracción se encuentra en la localidad de El Hoyo y se conoce como Laberinto Patagonia. El predio se transformó en uno de los puntos más curiosos del turismo regional. Familias, mochileros y viajeros de paso suelen acercarse para probar suerte dentro de este intrincado recorrido verde.

El laberinto está ubicado en la comarca andina de la provincia de Chubut, dentro del valle fértil que rodea a El Hoyo. La zona se caracteriza por bosques, chacras productivas y vistas abiertas a la cordillera , un paisaje típico del norte patagónico.

El predio turístico se encuentra cerca de la ruta que conecta con El Bolsón, lo que lo vuelve una parada frecuente para quienes recorren la región. En verano, cuando el turismo crece, muchos visitantes se enteran del lugar casi de casualidad y terminan pasando varias horas allí.

El laberinto está formado por kilómetros de senderos delimitados por cercos vivos cuidadosamente podados. La estructura fue diseñada para ofrecer múltiples caminos y desvíos, lo que vuelve difícil encontrar la salida en el primer intento. Algunos visitantes dicen que salir rápido depende tanto de la orientación como de la paciencia.

Qué se puede hacer en Laberinto Patagonia

El atractivo principal es, claro, intentar resolver el recorrido sin perderse demasiado. Al ingresar, los visitantes reciben algunas indicaciones básicas, aunque la experiencia apunta justamente a explorar y equivocarse un poco. El laberinto está construido con setos altos que superan la altura de una persona, lo que impide ver el recorrido completo desde adentro. Esa característica genera la sensación de estar dentro de un verdadero rompecabezas natural.

Además del circuito principal, el predio incluye otras actividades pensadas para pasar el día. Hay miradores que permiten observar el diseño del laberinto desde arriba, sectores de descanso y espacios gastronómicos donde se ofrecen productos regionales. No faltan las clásicas tortas caseras, cervezas artesanales y dulces elaborados en la comarca.

Muchos visitantes también aprovechan para sacar fotos. La combinación entre senderos verdes, montañas cercanas y cielos patagónicos convierte al lugar en un escenario bastante atractivo para redes sociales.

Cómo ir hasta Laberinto Patagonia

Llegar al laberinto es relativamente sencillo si se está recorriendo la comarca andina. El acceso principal se realiza desde la localidad de El Hoyo, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, uno de los corredores turísticos más conocidos del país.

Desde ciudades grandes como San Carlos de Bariloche el viaje en auto puede llevar alrededor de dos horas y media. También es común combinar la visita con un recorrido por Esquel o por los pueblos cercanos del valle. Para quienes viajan sin vehículo propio existen servicios de transporte regional y excursiones turísticas que incluyen la parada en el laberinto. Igual, la disponibilidad depende bastante de la temporada.

El lugar suele abrir durante gran parte del año, aunque las condiciones climáticas patagónicas pueden modificar horarios o accesos. En invierno, por ejemplo, las bajas temperaturas y las heladas cambian la dinámica de las visitas.