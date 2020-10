Guille Bonetto, cantante de Los Cafres: "Por más que haya distancia, siempre habrá vibra"

“La distancia me hizo bien, pero no en relación a los chicos sino a mi vida. En la forma de percibir el mundo y en como relacionarme. Las expectativas de uno afectan el equilibrio y muchas veces pueden llegar a afectar la salud como nos suele pasar con el stress y las sobrecargas de responsabilidad y postergaciones. Fue una forma de encontrarme con algunas deudas internas”, asegura en diálogo con Ámbito, Guillermo Bonetto, cantante de la banda que este sábado se presentará, con entradas agotadas, en el Renault Drive In, el ciclo de espectáculos al aire libre ubicado en el autocine del Mandarine Park Punta Carrasco y del que también participarán Richard Coleman (25/10), Estelares (30/10) y Massacre (1/11), entre otros.