Los nuevos espejos tecnológicos que transforman el baño: qué funciones tienen y cuánto cuestan

Los espejos inteligentes suman luces LED, sistema antivaho, Bluetooth y hasta pantallas. Qué ofrecen y cuánto cuestan en Argentina.

Los espejos inteligentes incorporan funciones que van mucho más allá del reflejo y buscan hacer más práctica la rutina diaria.

El clásico espejo del baño dejó de ser solamente una superficie para mirarse o decorar. Los nuevos espejos inteligentes incorporan iluminación, sistemas para evitar el vaho, conectividad y, en los diseños más completos, pantallas que permiten reproducir contenido.

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La tendencia crece entre quienes buscan renovar el baño sin hacer una reforma completa . Algunos equipos mantienen un diseño similar al de cualquier espejo convencional, pero esconden detrás del vidrio todas sus funciones.

En Argentina ya se consiguen modelos con distintas combinaciones de prestaciones. Los precios cambian bastante según el tamaño y la tecnología incluida: hay opciones con luces y desempañador y otras que agregan Bluetooth, temperatura, reloj o pantalla táctil .

Una de las funciones más prácticas es el sistema antivaho . Mediante una zona calefaccionada, el espejo evita que la superficie quede cubierta de condensación después de una ducha caliente, por lo que se puede usar sin tener que limpiarlo primero.

La iluminación LED es otra de las características más habituales. Dependiendo del modelo, permite regular la intensidad y, en algunos casos, modificar la temperatura de la luz para conseguir una iluminación más cálida o más fría según el momento.

Los modelos más avanzados incorporan además Bluetooth o Wi-Fi, altavoces y pantallas integradas. Con ellos se puede escuchar música, consultar información o incluso reproducir contenido audiovisual mientras uno se prepara.

Cuánto cuestan los espejos tecnológicos para el baño

El precio depende principalmente del tamaño y de las funciones incluidas. En una tienda argentina especializada, por ejemplo, se encuentran espejos inteligentes desde aproximadamente $129.000, en modelos de 60 por 80 centímetros con iluminación LED y desempañador.

A medida que se agregan prestaciones, el valor aumenta. Hay alternativas de alrededor de $135.000 a $180.000 que incorporan termómetro, reloj, mayor superficie o distintas combinaciones de iluminación y sistema antivaho.

Los modelos de mayor tamaño pueden superar los $200.000. Un espejo de 100 por 80 centímetros con desempañador y termómetro figura actualmente en torno a $210.000, mientras que algunas opciones de 150 por 80 centímetros rondan los $248.000.

Pantalla, música y conexión: los modelos más completos

Los espejos que incorporan pantallas digitales llevan la idea un paso más allá. El dispositivo puede funcionar como un pequeño centro multimedia y mostrar información sin dejar de cumplir su función tradicional de espejo.

También existen modelos con pantalla táctil, Wi-Fi y Bluetooth. En estos casos, el usuario puede acceder a contenido audiovisual o utilizar el equipo como parte de la rutina diaria, sin tener que apoyar un celular o una tablet cerca de la pileta.

Entre las opciones disponibles en el mercado internacional aparecen espejos con pantallas de 22 y 32 pulgadas, algunos con resolución 4K y sistemas operativos para reproducir contenido. Soulaca 22 inch Touchscreen Smart Mirror LED TV for Bathroom Soulaca 32 inches Touchscreen Smart Mirror LED TV

Qué hay que mirar antes de comprar uno

No alcanza con elegir el espejo por la cantidad de funciones. Al tratarse de un dispositivo pensado para el baño, es importante revisar su resistencia a la humedad, las condiciones de instalación y las indicaciones del fabricante para garantizar un uso seguro.

También conviene pensar qué prestaciones realmente se van a utilizar. Para muchas personas, contar con buena iluminación y un sistema antivaho puede ser mucho más útil que pagar de más por una pantalla o funciones multimedia que después prácticamente no se usan.

Por último, hay que tener en cuenta el tamaño disponible y la instalación eléctrica. Aunque algunos modelos están pensados para reemplazar directamente a un espejo tradicional, la conexión debe realizarse de manera adecuada, especialmente por tratarse de un ambiente donde hay agua y humedad.