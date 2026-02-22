Los secretos mejores guardados por los expertos para cuidar la piel del cuello y escote

Las expertas en cosmética dan recomendaciones sobre que productos usar y como aplicarlos para proteger esta zona sensible del cuerpo.

La piel del cuello y el escote suele mostrar signos de envejecimiento antes que otras zonas del rostro. Flacidez, manchas y arrugas aparecen con mayor facilidad en estas áreas debido a su delicadeza y exposición constante. Sin embargo, los expertos aseguran que con cuidados específicos y una rutina adecuada, es posible mantener su firmeza y luminosidad . Tres dermatólogas revelan los secretos para tratar estas zonas tan descuidadas pero esenciales.

El cuello presenta características distintas a las del rostro . Según la Dra. Mar Mira, médico estético de la Clínica Mira+Cueto, esta piel es más fina, con menos soporte óseo, graso y muscular. La acción de la gravedad y el descolgamiento facial aceleran la aparición de signos de envejecimiento.

A pesar de su fragilidad, controlar estos efectos no es tan difícil si se actúa a tiempo. La especialista recomienda aplicar cremas con masajes suaves, utilizando movimientos descendentes desde la barbilla hasta el escote y desde el centro del cuello hacia la nuca.

Las Dras. Virtudes Ruíz y María Vicente, cirujanas y médicas estéticas, explican que el cuello y el escote tienen una estructura más fina que el rostro . Las tres capas de la piel (epidermis, dermis e hipodermis) son más delgadas en estas zonas, con menos fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno y elastina.

Esto provoca una menor elasticidad y capacidad de hidratación. Además, el músculo platisma, que tira hacia abajo de la cara, contribuye a la formación de las llamadas "cuerdas platismales", especialmente en cuellos largos y delgados. En el escote, las arrugas verticales suelen aparecer por la presión al dormir de lado.

El sol representa otro factor clave en el envejecimiento de estas zonas. La Dra. Mira advierte que la exposición solar provoca la aparición de lentigos solares y seniles, lo que reduce la luminosidad de la piel y empeora su textura. Al tener menos tono y estructura, la matriz dérmica es más frágil y propensa a la flacidez. La falta de glándulas sebáceas también hace que estas áreas sean más susceptibles a la deshidratación.

Los expertos coinciden en que pequeños gestos marcan una gran diferencia. Extender la crema facial al cuello y escote, siempre que no contenga ingredientes irritantes como fragancias o alcoholes, ayuda a mantener la hidratación. También recomiendan masajes suaves con movimientos descendentes para estimular la circulación. La Dra. Mira sugiere aplicar los productos con las yemas de los dedos, siguiendo una dirección específica para evitar la tensión en la piel.

Los ingredientes que no pueden faltar en tu rutina

Para tratar el cuello y el escote, los ingredientes activos más recomendados incluyen ácido hialurónico, niacinamida, péptidos, karité y rosa mosqueta. La Dra. Mira destaca que una rutina centrada en la hidratación, el estímulo de colágeno, la protección solar y masajes específicos desde edades tempranas ayuda a prevenir y controlar los signos del envejecimiento. Sin embargo, en algunos casos, estos cuidados deben complementarse con tratamientos médico-estéticos.

Las Dras. Ruíz y Vicente recomiendan tres ingredientes clave para combatir el envejecimiento en estas zonas:

Astaxantina:

Un antioxidante natural procedente de microalgas marinas, diez veces más potente que la vitamina C. Combate el fotoenvejecimiento, previene manchas y mejora la elasticidad de la piel. Durante el verano, se sugiere complementar su uso tópico con suplementos orales de 4 mg al día durante 3 a 6 meses.

Vitaminas C y E:

Neutralizan los radicales libres, evitando el daño celular que provoca arrugas y líneas de expresión. La vitamina C y la E actúan en sinergia, potenciando sus efectos. Ambas deben estar presentes en las fórmulas cosméticas para una protección óptima.

DMAE:

El activo reafirmante más potente contra la flacidez. Produce un efecto lifting visible al estimular la síntesis de colágeno. Su efecto acumulativo mantiene la firmeza incluso después de suspender su uso, mejorando la flacidez durante los primeros seis meses de aplicación.

Las especialistas también aconsejan usar cremas con DMAE en las rutinas nocturnas por su efecto tensor. Durante el día, la protección solar con SPF50 es fundamental, complementada con un serum antioxidante que contenga astaxantina o vitamina C. Esta combinación protege la piel de los daños externos y mantiene su juventud por más tiempo.