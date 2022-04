Alta gama y buen precio: Malbec imperdibles por menos de $7.000

Sophenia Synthesis Malbec

La parcela de donde proviene este vino está diferenciada por zonas según homogeneidad del terreno. La zona de menor vigor se cosecha de forma manual a fnes de marzo la zona de mayor vigor a principios de abril. En ambos casos se hace selección de racimos en viña y mesa de selección de ser necesario, a la entrada de la bodega. Puesta en tanque de fermentación por gravedad. Pre maceración en frío durante 5días. Fermentación mediante levaduras indígenas a temperaturas controladas, 25 - 30. Maceración post fermentación por tiempo variable según degustación.

“Sophenia Synthesis Malbec se elabora en escasa cantidad, solo 9500 botellas con el malbec de calidad excepcional de nuestra propia finca”, dicen en Finca Sophenia. “Es el vino y la variedad que nos representa como bodega y como país, que nos da identidad y pertenencia. Es nuestro emblema”, continúa Roberto Luka, fundador de la bodega.

Sophenia Synthesis Malbec.png

Precio: $3.300

4000 Gran Reserva malbec

De Budeguer, proponen el 4000 Gran Resevra Malbec. “Buscamos combinar tres zonas emblemáticas de este varietal con el fin de expresar la versatilidad del malbec. La elegancia y flores de Agrelo, la fineza de Perdriel y la complejidad y estructura de Valle de Uco hacen de nuestro 4000 Gran Reserva un exponente único y distintivo”, cuenta Federico Bizzotto, winemaker Bodegas Budeguer.

400 malbec.jpg

Precio: $2.090

Malbec Alta Pascual Toso 2020

A la vista de color rojo oscuro con tonalidades violetas, muy profundo y vistoso. En nariz aparecen aromas frutados con notas de mora y matices especiados. En boca entrada dulce con leve dejo de humo, de cuerpo potente y dulces taninos. Se trata de un vino equilibrado, elegante y exquisita persistencia final.

“Es un tinto versátil, de intenso color rojo con marcados matices violáceos y azulados, aromas que evocan a frutos del bosque con taninos suaves y redondos”, dice Rodrigo Romero, enólogo de Pascual Toso.

ALTAMBC SIN COSECHA (3).png

Precio: $3.600

Alavida, de Domaine Bousquet

Domaine Bousquet, la bodega orgánica pionera de Gualtallary, celebra el Día Internacional del Malbec y la festividad judía de Pesaj con un lanzamiento multicultural: Alavida Malbec 2021, el primer vino con certificación orgánica y kosher de Argentina y uno de los pocos en el mundo en alcanzar este estatus dual inusual. Alavida Malbec no tiene sulfitos agregados, es vegano y libre de gluten.

Alavida Malbec proviene de los viñedos propios de Domaine Bousquet ubicados en Alto Gualtallary, a una altura de 1.200 m.s.n.m., uno de los de mayor altura de Mendoza. Dado que durante la vinificación no se añade SO2, la fruta para elaborar este vino debe ser de excelente calidad, con gran concentración y elevada acidez -conservante natural –. “Es impresionante la expresión y nitidez de los vinos al no contener sulfuroso: expresión del terruño, mucha fruta, mucha característica varietal”, afirma Rodrigo Serrano Alou, enólogo de Domaine Bousquet. “Alavida tiene toda la tipicidad del Malbec en el cual van a encontrar fruta negra, un color muy intenso por no tener sulfitos agregados y la zona de Gualtallary de la cual proviene. En boca va a tener una entrada de taninos dulces, pero con un volumen y un medio de boca muy interesante”, agrega.

Botella Alavida.jpg

Precio: $1.600

Chakana Finca Los Cedros Malbec

Bodega Chakana presenta la cosecha 2019 de Chakana Finca Los Cedros Malbec, elaborado con uvas orgánicas provenientes de viñedos propios ubicados en Paraje Altamira, Valle de Uco. “La 2019 fue una cosecha más fresca y voluminosa de lo habitual. Altamira tiene una mezcla de tanino intenso pero que se muestra de una manera muy sutil. Finca Los Cedros tiene un carácter de frescura muy notorio y, en esta vendimia, todas estas características se vieron resaltadas”, afirma Gabriel Bloise, asesor enológico de Chakana. “En este tipo de vendimias más frescas hay que darle un tratamiento especial a la uva. Por lo sutil del tanino, se realizaron extracciones más largas. La crianza de Chakana Finca Los Cedros Malbec es una mezcla de piletas de cemento con toneles. Para conservar esa frescura de la cosecha 2019 se privilegió el uso de piletas de cemento”.

Los Cedros - 1.jpg

Precio: $2.200

Saurus Barrel Fermented Malbec

Bodega Familia Schroeder presenta la cosecha 2020 de su Saurus Barrel Fermented Malbec, un vino elaborado con uvas provenientes de fincas propias en el valle patagónico de San Patricio del Chañar, a 39º de Latitud Sur, una de las zonas vitivinícolas más australes del mundo, en la provincia de Neuquén.

El Malbec Patagónico ocupa un lugar propio en la amplia paleta que esta variedad presenta en Argentina. Saurus Barrel Fermented Malbec es un vino especial, desde la selección de las uvas de parcelas determinadas, la elaboración y hasta la propia etiqueta que indica detalles técnicos y que, además, lleva la firma de su enólogo, Leonardo Puppato, quien dedica su pasión en la elección de cada uno de los detalles de las etapas del proceso. Fue macerado con alto porcentaje de granos enteros, en tanques de acero inoxidable durante cuatro días a bajas temperaturas antes de la fermentación alcohólica. Luego de hacer la extracción en tanque, se trasladaron los granos a la prensa para obtener la mayor cantidad de jugo/mosto ya coloreado, el cual es conducido por gravedad hasta las barricas nuevas de roble ubicadas para tal fin en cavas climatizadas. La fermentación alcohólica se realiza en las barricas, pero a la manera de un blanco, porque se fermentó sólo el jugo, sin la semilla y el hollejo como es el método tradicional. Allí también se realiza la fermentación maloláctica. El 100% del vino tuvo una crianza de 8 meses en barricas nuevas de roble Francés (60%) y Americano (40%). A pedido del enólogo, el tostado interior de la madera fue realizado por las tonelerías para uso exclusivo de Bodega Familia Schroeder.

Saurus Barrel Fermented Malbec 2020.jpg

Precio: $2.650

Colosso, el malbec insignia de Colosso Wines

Colosso, de Colosso Wines, es un malbec muy sofisticado y potente, 100% proveniente de la Finca Los Amores de la zona de los Chacayes. Como explica Adrián Toledo, enólogo de la bodega, "en él encontraremos mucho la parte floral del malbec, mucha fruta negra (mora y cassis principalmente), y con algo de frutos rojos. Tiene un paso por madera de roble francés y por roble húngaro de entre 18 y 24 meses y en boca es un vino que llena mucho la boca, con una buena concentración y caudal con un sabor muy largo y agradable que hace que uno se sienta poderoso y potente al degustarlo".

Colosso .JPG

Precio: $4.100

Argento Single Vineyard Altamira Malbec Orgánico

Decanter World Wine Awards, de la prestigiosa revista británica, comunicó cuáles fueron los mejores vinos del 2021. Entre ellos, destacaron por su precio/calidad, Argento Single Vineyard Finca Altamira Organic Malbec 2019 con 95 puntos. “Es un orgullo para nosotros ser naturalmente orgánicos y seguir cosechando nuevos logros para la viticultura argentina” comentó Juan Pablo Murgia, Enólogo de Grupo Avinea y nombrado como Enólogo del año por Descorchados

Argento Single Vineyard Finca Altamira Malbec Orgánico (1).jpg

Precio: $1.999

Mosquita Muerta Black Malbec

Mosquita Muerta Black Malbec es un vino 100% malbec, elaborado en la región de Valle de Uco, en las zonas de Los Árboles y Gualtallary, provincia de Mendoza. “El vino es el resultado de la fermentación conjunta de malbec de dos fincas, una en la región de Los Árboles y la otra en la región de Gualtallary. La diferencia entre Los Árboles y Gualtallary, más allá de la ubicación geográfica, es principalmente sus suelos, la zona de Los Árboles posee suelos con terrazas aluviales, con canto rodado en profundidad y suelo franco, y el agua de riego se obtiene de un arroyo de montaña otorgándonos una pureza y una limpieza increíble en lo que es el viñedo y una expresión perfecta del terroir. Y el viñedo de Gualtallary posee un suelo con rocas en profundidad, con suelo arenoso, con mayor perforación del agua y una madurez más rápida. Entonces tenemos una uva que es intensa en taninos y fruta, y la otra tiene pieles gruesas y muchísima fruta”, explica Felipe Stahlschmidt, enólogo de Familia Millán.

mosquita muerta.png

Precio: $6.000

Lupa Malbec

Lupa Malbec, de Lupa Wines, es un vino elegante, opulento, seductor. Después de haber trabajado más de 20 años en la industria del vino, Juan Pablo Lupiáñez decidió llevar adelante un proyecto que exprese la vivacidad del terruño de Paraje Altamira en Valle de Uco, en donde se encuentran sus viñedos de 60 años de antigüedad. La etiqueta de Lupa contiene clásicos conceptos del mundo del vino tachados: ni marketing, ni puntajes, ni enólogo, ni complejo. Un Malbec que quiere ser nada más y nada menos, que un Malbec. Lupa está tapado con Reserva de Nomacorc Green Line, un tapón que garantiza 25 años de guarda óptima.

LUPA.jpeg

Precio: $6.000

Power Malbec

La imaginación al poder es un proyecto boutique proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, liderado por Mauro Villarejo y Marcelo Richard. Son partidas limitadas de vinos jóvenes con complejidad. El Power Malbec es un Malbec incorrecto, que se expresa sin filtros. Cosechado y despalillado a mano que no fue corregido, ni clarificado, ni filtrado. Puro y sin madera. Naturalmente filoso y texturado. Uva fresca en su máxima potencia, fruto libre de una finca salvaje. Añada 2021.

power malbec.jpg

Precio: $3.500.

Malbec reserva sin sulfitos

Un malbec orgánico y sin sulfitos agregados, pero con paso por madera. Equilibrado, aterciopelado y natural. Ubicada en Maipú, Mendoza, Bodega Familia Cecchin es un proyecto que refleja años de convicción y amor por la naturaleza. Santiago y María Cecchin, inmigrantes italianos, llegaron en 1910 a la Argentina y comenzaron a crear vinos orgánicos en 1959. En línea con la larga apuesta a la sustentabilidad y la filosofía enológica de la bodega, este vino utiliza tapones Select de Nomacorc Green Line, que son reciclables y aseguran un mínimo ingreso de oxígeno para que el vino pueda evolucionar lenta y correctamente en botella.

FAMILIA CECCHIN.jpg

Precio: $2.000.