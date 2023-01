Mujer descubrió el idioma para que su perro la entienda

No es que el perro se portara mal, pero simplemente no cumplía ciertas órdenes cuando se le indicaban, como el caso de sentarse. Fue a buscar ayuda al refugio donde lo adoptó y descubrió algo que le dio una pista.

Resulta que Monty había vivido en una granja con una familia española en sus primeras semanas, lo que hizo que el idioma que le era común era justamente el español.

Entonces ahí se develó el problema: el perro no era desobediente, sino que no entendía inglés porque solo "sabía" español.

Ariana buscó la palabra en español 'siéntate' y 'vamos' y cuando las dijo en voz alta, Monty inmediatamente supo qué hacer.

Sorprendida, Ariana descubrió que su perro sabe muchas palabras más en español y no es que no le estuviera haciendo caso, sino que no le estaba entendiendo.

Ariana mostró el nuevo comportamiento de su perro en la red social TikTok.