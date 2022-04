¿El mate es bueno para el cerebro?

El mate en Argentina es casi de consumo "obligatorio" y no puede faltar en ningún hogar la calabaza, la bombilla y el termo. Muchos dicen que no pueden empezar el día si no se toman antes "unos buenos mates". Lo que muchos se preguntan es si nuestra infusión nacional tiene efectivamente alguna propiedad mejoradora de la actividad cerebral, y la respuesta es rotundamente que sí.