Miami en plena metamorfosis: qué hacer una semana en la ciudad

A unas 20 cuadras de allí, vale la pena dar un paseo por el Bayfront Park, una zona con juegos para niños, paseo marítimo y hasta una vuelta al mundo. Siguiendo el camino de la bahía se llega hasta el Bayside Marketplace, un área de bares y locales.

miami 4.jpg

Por la zona funciona el Metromoover, un tren gratuito que se mueve en altura y que se transformó en una buena opción para quienes no alquilan auto. El mismo, recorre 7 kilómetros del centro urbano de Miami. Una de sus paradas lleva a una hermosa zona de museos, con jardines verdes e instalaciones al aire libre. Uno de ellos es el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, un museo para grandes y niños, con planetario, un hermoso acuario y varias actividades interactivas para conocer todos los secretos del fondo del mar. Tocar una mantarraya, ver el nado de las medusas y jugar a ser un explorador, son algunas de las actividades que ofrece este centro recreativo. Las entradas cuestan U$S32,95 para mayores de 12 y u$s 24,95 para menores de 4 a 11 años. Los más chicos, entran gratis.

Al lado, se encuentra el Pérez Art Museum Miami (PAMM), un museo de arte moderno y contemporáneo, cuyo edificio fue construido por los arquitectos suizos Jacques Herzog y Piere de Meuron. Su nombre se debe al empresario argentino, Jorge M.Pérez quien donó parte de la colección exhibida y 35 millones de dólares para la construcción de esta sede. En este momento, tiene una instalación de la famosísima Yayoi Kusama. Dato importante: para poder visitar la instalación, hay que ir temprano ya que tiene cupo limitado. El museo abre a las 11. El precio de los tickets cuesta u$s16 para mayores, u$s12 para menores hasta 18 años y mayores de 62. Menores de 6 años, gratis.

Enfrente se destaca el edificio One Thousand, de la arquitecta iraní Zaha Hadid, cuyo estilo es sumamente particular.

Para niños, el Children´s Museum es una excelente opción. Ubicado en la isla Watson, se puede llegar en auto o colectivo. Es un lugar para que los niños aprendan, interactúen, construyan, imaginen y hagan deporte. Recomendado para pasar mediodía en un lugar pensado y dedicado especialmente para los más chicos de la familia. ¿Precio? u$s 24 los adultos y u$s 16 los niños.

SUPERBLUE Y WYNWOOD

Vale la pena invertir tiempo para llegar hasta esta obra maestra de las instalaciones lumínicas. Superblue es un centro inmersivo de arte, donde se ponen en juego toda clase de sensaciones y emociones. Con diversas instalaciones, el museo juega con la puesta en escena de luces para recrear diversas estaciones del año, con sus colores, sus hojas y sus flores. Sonidos envolventes acompañan el escenario. Además, se puede evidenciar cómo es “atravesar una nube”, perderse entre espejos y jugar con los sonidos del latido de corazón. Superblue es un secreto en Miami que hay que gritarlo a viva voz, porque realmente existen pocos lugares como este. Queda en un barrio llamado Allapattah y se puede llegar con el Brightline estación central Miami. Las entradas cuestan u$s36 para adultos y u$s 32 menores desde 3 años.

A unas 15 cuadras de allí, se encuentra Wynwood, el barrio bohemio donde los murales se adueñan de las calles. Es una verdadera galería de arte a cielo abierto, donde no falta el mural de Messi con la camiseta del Inter de Miami.

En Wynwood Walls, convergen diversas formas de arte callejero. Unos 40 murales se alzan inmensos frente a los ojos de los visitantes. Sorprenden sus técnicas, la calidad y el nivel de detalle de sus pinturas. Allí, se puede experimentar cómo es hacer un grafitti con aerosol en una de sus paredes. La entrada cuesta u$s 12 para adultos, niños gratis.

miami 3.jpg

DESIGN DISTRICT

Grandes marcas de lujo se instalaron en esta zona donde, si bien es difícil comprar algo, sí es lindo para caminar y perderse por sus tiendas. Hay lugares para comer y obras de arte al aire libre, como el Fly's Eye Dome de Buckminster Fuller, que imita el ojo de una mosca ó el Museum Garage, cuya impactante fachada no pasa por alto.

PLAYAS

Hay vida más allá de Sunny Isle, Aventura y Miami Beach. Si bien las playas de esta zona están entre las favoritas de los argentinos (cómo no, si el agua es calentita y la arena blanca), también hay otras opciones para disfrutar. Crandon Park, en Key Byscayne, es una hermosa playa de arena suave y palmeras. Amplia y sin profundidad, es lindo para ir a pasar un día en la más pura tranquilidad, comer algo debajo de los cocoteros que brindan sombra, y disfrutar de un paisaje de relax.

SOUTH POINTE PARK

Ir a ver el atardecer a esta zona es un plan recomendadísimo. Sus vistas y su tranquilidad son parte de un plan encantador. La zona tiene espacios verdes para caminar, senderos, muelle y playa.

¿Y MESSI?

El jugador argentino está en todos lados: en murales en las paredes, en locales de ropa, en las latas de cerveza, en la indumentaria de los transeúntes. Conseguir entradas para ir a ver uno de los partidos del Inter de Miami no es para nada tarea sencilla, pero hay quienes encuentran en la reventa.

miami 2.jpeg

¿DÓNDE COMER?

En Miami se come bien. Muchas zonas como el Design District o Wynwood cuentan con mercados con diversos locales donde se ofrecen variedad de comidas. Por ejemplo, el MIA market es una buena opción para no gastar fortunas en el Design.

Para comer elaborado, la comida asiática de Hutong en Brickell, es una rica opción.

Para no extrañar tanto a Argentina, Loretta and The Buttcher, comandado por un compatriota, cuenta con las mejores milanesas con papas fritas de todo Coconut Groove.

Fiola, en Coral Gables, para comer comida italiana deliciosa.

DATO ÚTIL

El Metrorail es un tren elevado que atraviesa Miami de norte a sur con dos líneas de 40 kilómetros que recorren 23 estaciones. Algunas las paradas del Metrorail de Miami se encuentran en lugares de interés turístico, como Coconot Grove, el Museo Vizcaya y Brickell Avenue.