Mujeres buscan calidad de vida en el mercado freelance

mujer freelance2.jpg Más del 69% de las mujeres optaron por una transición de carrera en pos de encontrar la vida que quieren vivir.

Otro punto que señala el estudio es que en el mercado freelance hay menos prejuicios en relación a la maternidad, en comparación con las contrataciones tradicionales: el 93% de las mujeres respondieron que en una negociación freelance, el hecho de tener hijos no es un factor considerado por quien va a contratar; en contrapartida, el 79% de las mujeres ya fueron cuestionadas sobre si tienen hijos en una entrevista para el mercado formal.

En relación a las áreas de trabajo, todavía hay desigualdad cuando se trata de mujeres en tecnología, pero ese escenario está cambiando. En 2019, apenas el 8% de las mujeres se desempeñaron en TI y programación, en cambio en 2020, el número creció para 10%. El volumen todavía no se equipara con los hombres, ya que el 40% de ellos se desempeñan en ese sector por medio de la plataforma. Pero, de acuerdo con Grimi, ya es posible ver el lado positivo en el mercado. “Además de romper barreras territoriales, trabajar de forma remota también ayuda a mujeres a ocupar espacios en los cuales muchas veces no tenían oportunidad, ya que muchas empresas todavía tienen ambientes mayormente masculinos, y en varios casos, machistas. Sin embargo, el 85% de las entrevistadas indican que no sufrieron prejuicios por causa del género en una relación de trabajo freelance, lo que indica que esta modalidad puede traer cambios significativos para las mujeres en el sector.”

El estudio también analizó la calificación de las mujeres freelancers, en donde el 48% poseen nivel universitario completo, y el 23% poseen posgrados, maestrías o doctorados.