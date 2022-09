Vuelve la Noche de la Música con propuestas gratis e importantes descuentos

Embed

En el Anfiteatro del Parque Centenario los espectáculos comenzarán a las 20 horas con la artista urbana y pop latino Agos Nisi y a las 21:45 será el turno de Pato Guevara, jurado del programa “Canta Ahora Conmigo” que cerrará la jornada recorriendo clásicos del rock internacional, destacándose canciones de Bon Jovi, Harry Styles, Ed Sheeran, Queen y Guns N' Roses, entre otros. En Figueroa Alcorta y Pampa se celebrará la primera edición del Festival #ChamameBA, con entrada libre y gratuita a partir de las 17 horas donde se presentarán Chamamé Kuña, El Ángel de las Dos Hileras, La Pilarcita del Chamamé, Los Alonsitos, Amboé y un gran cierre con Axel, quien dará un show especial que repasará los temas más populares del chamamé y de su repertorio.

En el sur de la Ciudad el epicentro será la Usina del Arte. Allí se presentará “Funky Torinos celebra la música de Willy Crook”, un concierto de los artistas que acompañaron en los últimos 25 años de carrera al reconocido artista, quienes se reunirán para celebrar su música, tocando canciones de todos sus discos. Si bien la entrada es gratis, la inscripción será de forma online.

noche de la musica gcba - 2 Funky Torinos celebra la música de Willy Crook. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La oferta contempla una programación especial de 40 salas de música que nuclea CLUMVI, las cuales contarán con una variedad de géneros para disfrutar con un descuento del 15% en el valor de cada ticket (cupos limitados). En el Centro Cultural NEMPLA (Jorge Newbery 3907, Chacarita) a partir de las 21 se desarrollará el "Festival de Jazz Gratuito", donde circularán los grupos más relevantes de la escena musical porteña del género. La capacidad del salón es limitada y los tickets son sin cargo: se retiran en la puerta desde las 20 horas, con un máximo de dos entradas por persona.

En el teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455) habrá diez tickets 2x1 en boletería para el concierto de Bhavi, cantante de trap nacido con el nombre de Indra Bhalavan, en Bélgica, y radicado en Argentina. A unos metros, en el Roxy Bar (Av. Federico Lacroze 3499) habrá entrada gratuita para The Roxy Band / After Office / La House- Band del Roxy (Carucha Podestá, Negro Molinero, DChino, Jackye y Gaby Zero) con invitados de lujo recreando clásicos del rock. En The Roxy Live (Niceto Vega 5542) se celebrará una nueva edición de la fiesta más rockera de la ciudad: la "Glamnation Party", con las bandas Amazing (Tributo a Aerosmith) y Watchmen. Habrá diez tickets 2x1 exclusivos en boletería.

noche de la musica gcba - 3 Pato Guevara tendrá el cierre de la Noche de la Música. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Como parte del programa, la iniciativa traspasará las fronteras porteñas para replicar la Noche de la Música en otras jurisdicciones. Veby Martínez, responsable del progama NochesBA de Vicejefatura de GCBA, sostuvo: "Nos pone muy contentos que Noches BA sea federal, fomentando el empleo, la cultura, el turismo y en este caso la música, porque tenemos talentos increíbles en el país de los que tenemos que estar orgullosos". También, el Secretario de Desarrollo Ciudadano, Gastón Corti, destacó que “con esta iniciativa, no solo se contribuye a la reactivación de un sector fundamental de la cultura, sino que además muchos artistas tienen una oportunidad inigualable para darse a conocer al público”.

En cuanto a la programación en La Plata, el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51) ofrecerá la presentación de Aranata, Pogo, Echi, Fraternal y Versión Animal. En la provincia de Mendoza, en el Multiespacio Cultural, en Lujan de Cuyo, tocarán Vimanas, Nectar02, La Lucía, Alejo y Valentín, la Skandalosa, con el cierre estelar de Ca7riel y Paco Amoroso, mientras que en Godoy Cruz en el Parque San Vicente habrá una jornada para celebrar la primavera donde la música la pondrán D's Marienne, DJ's Agus Aliaga y DJ's Simón Péndola.

noche de la musica gcba - 4 Agos Nisi abrirá la Noche de la Música. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Entre Rios, en el centro Comercial a Cielo Abierto (Chacabuco y San Antonio) de Gualeguay, se podrán disfrutar de diversas expresiones y géneros musicales con el sonido de Omar Fenocchio. Estarán participando “Epistemia”, Mariana Ramírez y Gastón Matorra (dúo), Federico Rosales y como cierre Banda “Gurí Sambá”. También habrá shows en Punta Alta (Coronel Rosales), 9 de Julio y Azul (Provincia de Buenos Aires).

“La Noche de Música pone en primer plano no solamente el talento de los artistas, sino también la diversidad de propuestas que se pueden articular alrededor de cada estilo y cada género. Es una oportunidad enorme para toda la industria musical y para el público, que podrá armar los recorridos que prefiera con actividades gratuitas o con importantes descuentos.” Explicó el ministro de Cultura, Enrique Avogadro.