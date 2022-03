Diseño de Vida: ¿Cómo elegir el camino a la felicidad?

“Llegar al éxito no es condición suficiente para ser feliz. Llegar a algo que sea exitoso desde los valores, expectativas y estándares de cada uno es lo importante. Llegar a ese éxito que se relaciona con nuestro deseo y no porque es lo que se espera de nosotros. Buscar algo nuevo porque nos atrae eso que anhelamos, no porque simplemente queremos huir lo más rápido posible de donde estamos y huimos sin pensar hacia dónde”.