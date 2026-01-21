VTV 2026: aumentó el precio del trámite y la multa por no tenerlo al día + Seguir en









El control obligatorio arranca el año con montos más altos y sanciones actualizadas si no se cumple con la normativa.

Los montos de la VTV y de las multas por no tenerla al día aumentaron.

Entre los grandes cambios del 2026, aparece la actualización la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que sigue siendo un requisito fundamental para transitar las calles y rutas del país sin inconvenientes ni multas a pagar.

Con la actualización de las tarifas, no solo se modifica el gasto anual de autos y motos, sino que también se refuerza la importancia de cumplir con la revisión dentro de los plazos establecidos. Las sanciones por circular sin la verificación vigente subieron y pueden generar un fuerte golpe al bolsillo.

VTV.jpeg Montos VTV 2026 En la provincia de Buenos Aires, el valor base para vehículos de hasta 2.500 kilos quedó fijado en $97.057,65. Para tener una referencia, hasta fines del año pasado, esa misma categoría abonaba $79.640. El ajuste también se trasladó a unidades de mayor porte: los rodados que superan los 2.500 kilos pasaron a pagar $172.024,28, cuando antes pagaban $143.353,57.

Las motos de 50 a 200 centímetros cúbicos ahora pagan $38.227,62. Cada uno de estos montos se aplica al momento de realizar la inspección en las plantas habilitadas. El pago y la revisión habilita la oblea correspondiente, que certifica el estado general del vehículo y permite circular sin problemas.

Nuevo monto de la multa por no tener la VTV Circular sin la verificación vigente es mucho más caro que el costo del control. En territorio bonaerense, la infracción se sanciona con penas que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas.

Cada una de esas unidades tiene un valor actualizado de $1.710. Es por eso que se pueden aplicar sanciones que empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor. Durante los operativos de tránsito, la falta de la oblea suele ser uno de los puntos más controlados. Además de la multa, la sanción puede derivar en la retención del vehículo hasta regularizar la situación. Mantener el control técnico vigente te evita problemas en controles viales y aporta una mayor seguridad al circular.