Tragedia ferroviaria en Barcelona: qué se sabe del descarrilamiento que dejó un muerto y decenas de heridos

Un muro cedió por las lluvias, un tren descarriló en la R4 y otro sufrió un incidente en Girona. Investigación judicial, servicio suspendido y fuerte operativo de emergencia.

Descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia dejó un muerto y decenas de heridos.

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona , tras el derrumbe de un muro de contención sobre las vías, en medio del temporal que afecta a Cataluña. El accidente dejó un maquinista en prácticas fallecido y provocó decenas de heridos, cinco de ellos graves , mientras se suspendía toda la circulación ferroviaria.

El siniestro activó un despliegue inmediato de los servicios de emergencia. Según confirmaron fuentes oficiales, el impacto contra el muro provocó el descarrilamiento del convoy que circulaba hacia Manresa . La víctima fatal fue un maquinista en prácticas que viajaba en la cabina junto al conductor titular , mientras que otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad.

Las primeras reconstrucciones indican que las intensas lluvias asociadas a la "borrasca Harry" provocaron el colapso de un muro de contención que terminó cayendo sobre las vías. Al encontrarse con el obstáculo, el tren no pudo evitar el impacto y descarriló. El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 21:02, momento en el que Protecció Civil activó el plan Ferrocat para accidentes ferroviarios.

Bomberos, Mossos y el SEM trabajaron en la evacuación y asistencia de los pasajeros.

El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo , explicó que el operativo fue complejo y que una persona permaneció atrapada en un vagón durante más de una hora. “Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), con Mossos y con el resto de operativos para seguir revisándolo todo”, señaló cerca de la medianoche.

El último parte de Protecció Civil confirmó un muerto y 37 personas afectadas: cinco en estado grave, seis con lesiones de consideración y 26 con heridas leves. Los casos más graves fueron derivados a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Bellvitge, Vall d’Hebron, Mútua Terrassa y el Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi.

descarrilamiento barcelona La Justicia investiga las causas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Barcelona.

Inicialmente, Renfe informó de manera errónea que la víctima fatal era el maquinista titular, aunque luego aclaró que se trataba de uno de los aprendices que se encontraba en la cabina. La consellera de Interior, Núria Parlon, explicó que la identidad no fue difundida porque aún restaban completar las tareas de filiación.

El accidente y la atención a los heridos activaron la solidaridad en otras regiones de España. La Junta de Andalucía informó que, solo el martes, se produjeron 2.878 donaciones de sangre en la comunidad, muy por encima de la media habitual de 800 a 900 diarias. Desde la Consejería de Sanidad se indicó que las reservas están garantizadas, aunque aconsejan escalonar futuras donaciones durante las próximas semanas.

Un segundo descarrilamiento y la red paralizada

El episodio de Gelida no fue el único. Horas antes, otro tren de Rodalies descarriló en la línea R1, entre Tordera y Maçanet Massanes, tras impactar contra una piedra caída sobre la vía. En ese caso viajaban diez pasajeros y no se registraron heridos, aunque el convoy perdió un eje y obligó a interrumpir la circulación en la zona.

Ante la sucesión de incidentes, Adif decidió suspender toda la red de Rodalies “hasta que no haya total seguridad en el sistema”, según informó la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) quedó a cargo de evaluar la evolución del servicio y coordinar las próximas decisiones.

accidente ferroviario barcelona (1) Adif suspendió toda la red de Rodalies en Cataluña por razones de seguridad.

Investigación judicial y reclamos sindicales

La investigación quedó en manos de la Unidad Central Aeroportuaria y de Transportes Públicos de los Mossos d’Esquadra, con apoyo técnico de Adif y drones para inspeccionar la zona. La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès se trasladó al lugar para encabezar el levantamiento del cuerpo, lo que judicializó el caso.

En paralelo, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) reclamó la paralización total del servicio y advirtió sobre una posible huelga general en el sector. En un comunicado, señaló que “los efectos climáticos de la alerta climatológica están causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria” y pidió garantías de seguridad tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

Mientras continúan las pericias y el operativo de emergencia, las autoridades anticiparon que la normalización del servicio será compleja y que las próximas horas resultarán clave para determinar cuándo podrán volver a circular los trenes en Cataluña.