Davos: Javier Milei se reunió con CEOs de las principales firmas financieras globales

El Presiente abrió su agenda en el Foro Económico Mundial con un encuentro en el que volvió a exponer su plan económico.

Javier Milei, junto a CEOs en el marco del Foro Económico Mundial. Foto: Casa Rosada

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles un encuentro con un grupo de CEOs de los principales bancos y entidades financieras a nivel global. La reunión se produjo en el marco del Foro Económico Mundial, que se desarrolla en Davos, Suiza.

En la reunión, en la que lo acompañaron los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller, Pablo Quirno, el Presidente expuso sobre el modelo económico de su gobierno.

Del otro lado de la mesa, lo oyeron con atención la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El presidente Javier Milei encendió su agenda internacional en el Foro Económico Mundial de Davos con una tanda de actividades previas a su discurso oficial ante líderes políticos, empresariales y financieros de todo el mundo. La presencia de Milei en el foro suizo es parte de una estrategia para reforzar la proyección externa de su gestión y la adhesión de sectores clave al plan económico que impulsa en Argentina.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos Según el cronograma oficial, antes de subir al escenario principal, Milei participó de encuentros con ejecutivos globales y mantuvo un saludo institucional con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. Ese tipo de gestos responden tanto a la lógica diplomática del foro como a la puesta en escena de una administración que busca respaldo político y financiero fuera de las fronteras nacionales.

JAVIER MILEI PRESIDENTE SUIZO Presidencia Además de las reuniones bilaterales, el presidente argentino tuvo encuentros con CEOs de bancos y firmas financieras globales, entrevistas con medios internacionales y otros contactos institucionales, en una agenda donde cada cita apunta a consolidar confianza en el plan económico que promueve su gobierno. El objetivo declarado por la Casa Rosada es traducir la exposición internacional en señales concretas para atraer inversiones y fortalecer la inserción del país en los mercados globales. La intervención de Milei en el foro, prevista para este miércoles, es probablemente el momento de mayor visibilidad de su viaje, aunque su paso por Davos combina diplomacia, finanzas y medios en una visita diseñada para mostrar al mandatario argentino alineado con el núcleo del poder económico global.