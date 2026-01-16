Sencillo, económico y divertido: el mejor juego de playa para los niños inquietos + Seguir en









Esta propuesta es ideal para la costa ya que fomenta el movimiento, la imaginación y la risa, con muy pocos elementos y sin pantallas.

Hay excelentes juegos para disfrutar con los chicos en la playa. Gentileza - Vecteezy

Pasar el día junto al mar es uno de los planes más elegidos por la mayoría de las familias durante el verano. Todo ese espacio entre la arena y el agua es ideal para que los más chicos gasten su energía y compartan el tiempo al aire libre.

Cuando el objetivo es mantenerlos activos sin que dependan de juguetes caros ni de tecnología, existen alternativas que nunca fallan. Una de estas combina imaginación, desafíos y cooperación, algo que mantiene entretenidos a los niños.

Chicos jugando en la playa Gentileza - Active For Life Búsqueda del tesoro: cómo jugar y qué se necesita La búsqueda del tesoro es una propuesta que atraviesa generaciones y se adapta muy bien a la playa. La idea es esconder un objeto especial, que va a funcionar como el tesoro, y guiar a los chicos mediante pistas hasta llegar a él. El premio puede ser simbólico o algo fresco para disfrutar después del juego, como un helado o una merienda.

Para empezar, una persona adulta cumple el rol de organizador. Su tarea consiste en definir el recorrido, pensar las consignas y elegir los lugares donde se ocultarán las pistas. Los materiales necesarios son pocos y fáciles de conseguir. Hace falta un objeto que cumpla la función de tesoro, hojas y un lápiz para escribir los mensajes. También se le puede sumar una temática, como piratas, exploradores o animales marinos.

Las pistas pueden presentarse de distintas formas. Algunas se escriben en papel y se esconden bajo la arena o detrás de una piedra. Otras se arman con elementos de la misma playa, como dibujos con piedritas o marcas sobre la arena. Este juego favorece el trabajo en equipo, ya que los chicos suelen organizarse para descifrar los mensajes y decidir hacia dónde avanzar.

Otro punto a favor es su flexibilidad. Se adapta a distintas edades, ya que las consignas pueden ser más simples o más complejas según el grupo. También se pueden sumar pruebas físicas, como saltar, correr o buscar objetos, para mantener el interés.

Temas playas