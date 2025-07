Oro líquido: este es uno de los mejores aderezos para ensalada0s, según los nutricionistas

Una ensalada no es nutritiva solamente por sus vegetales y otros componentes, sino que también inciden sus aderezos . Los nutricionistas siempre recomiendan incorporar aceite de oliva en ellas y otras comidas, debido a sus múltiples beneficios para la salud y el fortalecimiento del organismo.

Protección del corazón: El aceite de oliva extra virgen contiene componentes antioxidantes que frenan la formación de la placa de ateroma en los vasos sanguíneos, que se refiere a la acumulación de grasa y colesterol en las arterias. Una dieta mediterránea debe incluir este alimento para cuidar el corazón.

¿El aceite de oliva tiene contraindicaciones?

aceite de oliva.png IStock

Una duda común entre los consumidores es si el aceite de oliva puede ser perjudicial para la salud. El aceite de oliva extra virgen no cuenta con nutrientes malos para el organismo, ya que este no contiene conservantes ni colorantes. No obstante, como con todos los alimentos, su consumo excesivo puede afectar al peso y puede causar indigestión.