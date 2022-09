Consejos para disfrutar tu botella de vino al máximo

Tener en cuenta la temperatura

La temperatura a la que servir el vino es un elemento fundamental a tener en cuenta para su degustación. Es cuando está en su temperatura idónea cuando alcanza todas sus propiedades y matices, ofreciéndoselas a la persona que lo degusta. No todos los vinos se sirven a la misma temperatura, por lo que es importante informarse sobre cuál es la adecuada para el que vamos a degustar.

La importancia de las copas

Si se bebe en la copa adecuada, el vino nos proporcionará una degustación mucho más satisfactoria. Para elegirla, es importante tener en cuenta tanto su tamaño como su forma y el material del que está hecha.

Siempre un buen maridaje

Si vas a disfrutar de tu vino con un buen plato tener en cuenta su maridaje es fundamental. Si combinas tu receta con un vino que encaje con su sabor vas a disfrutar mucho más de ambos. Carnes, pescados y dulces, es importante tener en cuenta la potencia de su sabor, sus características y buscar entre las del vino con que mejor se pueda combinar.

Informate sobre el vino que elegiste

Además de para realizar un maridaje perfecto, informarte sobre el vino te permitirá conocer sus notas de cata, qué tipos de uvas contiene, que matices indica la bodega, el año de producción, etc. Conocer estos detalles con antelación te permitirá investigarlos y descubrirlos cuando estés degustando el vino.

¿Airear el vino?

Es un mito mal extendido que todos los vinos necesitan airearse para ofrecer todos sus matices. Pero no es así. No es necesario oxigenar todos los vinos, aunque este proceso es muy importante en algunos como los crianza, que llevan mucho tiempo dentro de la botella. Sin embargo, lo más probable es que si nos encontramos ante un vino que lleva poco tiempo embotellado, no necesite ningún tipo de oxigenación.