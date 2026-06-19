Platos típicos para festejar el Día de la Bandera

En conmemoración del Día de la Bandera este 20 de junio , la gastronomía se convierte en el punto de encuentro para honrar la identidad argentina. A continuación, una selección de propuestas culinarias .

En el marco del Día de la Bandera, Puchero ofrecerá el próximo sábado 20 de junio una propuesta especial que recupera uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. En sintonía con una fecha que celebra los colores celeste y blanco, presentes también en la estética de su restaurante de Villa Luro, la casa servirá al mediodía su puchero de cocción lenta para dos personas, disponible tanto para consumir en el salón como en modalidad take away.

La preparación, desarrollada por el chef Santiago Méndez, demanda 12 horas de cocción a baja temperatura e incluye osobuco, asado, costillita de cerdo, chorizo bombón, pollo y una selección de vegetales como papas, boniato, batata, zanahoria y puerro. El plato se acompaña con caldo concentrado de vegetales servido aparte en un tradicional pingüino metálico y distintas salsas caseras para personalizar cada porción. Una propuesta que busca poner en valor las recetas que forman parte del patrimonio gastronómico argentino, en una de las fechas patrias más representativas del calendario.

CARMEN

Tanto al mediodía como en el servicio de la noche del sábado 20 de junio, Carmen ofrecerá un plato fuera de carta en honor a la bandera argentina. La propuesta será un plato de tortellini de humita en brodo claro de verduras y maíz asado, una preparación con una mirada contemporánea sobre la tradición italiana. Los tortellini artesanales, cuya masa es celeste y blanca, llegan rellenos de humita, logrando un equilibrio entre dulzor, cremosidad y sabor. Se sirven en un delicado caldo de verduras que aporta profundidad sin opacar el protagonismo de la pasta, mientras que el maíz asado suma notas tostadas y un sutil perfil ahumado que remite a una de las señas de identidad de la cocina de Carmen: el uso de las brasas y el Kamado para construir capas de sabor.

Carmen - Dulce matrimonio Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Además, el restaurante y pastifício será parte de La Patriada Esnaola, una celebración con dos íconos de la gastronomía argentina, y Carmen será parte con su icónico “Dulce matrimonio”, un postre que une al dulce de batata o membrillo con queso. Liderado por el chef Nacho Feibelmann, el restaurante de Palermo se ha convertido en un referente para quienes buscan pastas frescas con una impronta propia.

RESTAURANT MUSEO EVITA

Las fechas patrias suelen ser una excusa perfecta para volver a los sabores que forman parte de la memoria colectiva. Con esa premisa, Restaurant Museo Evita celebrará el Día de la Bandera con un menú patrio especial, disponible exclusivamente durante el servicio de almuerzo. La propuesta comienza con una empanada de carne cortada a cuchillo, una entrada clásica que anticipa el espíritu de la jornada. Como plato principal, el protagonismo será para un reconfortante guiso de lentejas, ideal para la temporada invernal, elaborado al estilo tradicional y pensado para disfrutar sin apuro en el entorno histórico del restaurante.

Restaurant Museo Evita - Empanadas 2 Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

La experiencia se completa con una bebida a elección entre agua, gaseosa, limonada o una copa de vino Malbec o Chardonnay. Para el final, los comensales podrán elegir entre dos postres bien argentinos: un flan mixto o churros con dulce de leche, opciones que aportan el cierre perfecto a este recorrido de sabores tradicionales. Disponible únicamente el 20 de junio al mediodía, el menú invita a homenajear la enseña patria en una de las casonas más emblemáticas de Palermo, donde la gastronomía y la historia se encuentran alrededor de la mesa.

LISBOA CANTINA

Para celebrar el Día de la Bandera, Lisboa Cantina presentará una propuesta especial disponible sólo el 20 de junio, tanto al mediodía como por la noche. El espacio del Anexo de Racquetball del Club Ferro Carril Oeste ofrecerá un guiso de lentejas elaborado a partir de una receta tradicional que recupera el sabor de las mesas familiares y el espíritu reconfortante de los platos de cuchara.

LISBOA CANTIA LENTEJAS Dirección: Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 189, Caballito.

La preparación combina lentejas cocidas a fuego lento con cebolla, morrón, zanahoria y salsa de tomate, mientras que el aporte cárnico —chorizo colorado, chorizo parrillero, cerdo, panceta ahumada, salchicha parrillera y roast beef— aporta intensidad y profundidad de sabor. Una propuesta contundente, sabrosa y de edición limitada que busca acompañar la fecha con un plato emblemático del invierno porteño.

CAFÉ MULÉ

Hay combinaciones que atraviesan generaciones y encuentran su mejor versión cuando llegan los primeros días fríos. Para celebrar el Día de la Bandera, Café Mulé propone uno de esos clásicos infalibles para desayunar o merendar el sábado 20 de junio: chocolate caliente acompañado por churros, una dupla que invita a hacer una pausa y disfrutar del feriado con sabor a tradición. Ubicado sobre la costanera de Chascomús, el restaurante suma esta propuesta especial en un entorno donde la vista a la laguna se convierte en parte de la experiencia.

Café Mulé - Chocolate caliente y churros 1 Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

Una invitación a celebrar la fecha patria con una de las combinaciones más reconfortantes de la temporada, en un espacio donde la gastronomía y el entorno encuentran un equilibrio natural.