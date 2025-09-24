Poner un rollo de papel higiénico en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

El truco fue revelado por el sitio Reader's Digest donde detalla que el papel higiénico está compuesto principalmente de celulosa, un material con gran capacidad de absorción.

Los trucos caseros para el higiene del hogar es una tendencia.

Cada vez es mas habitual que en los hogares se recurran a trucos caseros para mantener la limpieza y cuidar distintos objetos. Uno de los consejos que parecen más extraños, pero efectivo, es el de colocar un rollo de papel higiénico en el interior de la heladera.

Este método simple responde a un problema frecuente en cocinas de todo el mundo: retener la humedad de los alimentos. Además, lo positivo es que no hay que gastar dinero en accesorios específicos.

El truco fue revelado por el sitio Reader's Digest donde detalla que el papel higiénico está compuesto principalmente de celulosa , un material con gran capacidad de absorción . Además, el papel evita que los sabores se transfieran y que un plato cocido termine impregnando frutas u otros ingredientes.

Sin embargo, lo importante es cambiar el rollo cada cierto tiempo, ya que se satura con el uso. Su reemplazo regular asegura que el truco mantenga eficacia.

Los beneficios de poner un rollo de papel higiénico dentro de la heladera

A diferencia de los deshumidificadores comerciales o de los filtros para heladeras, el papel higiénico está siempre disponible y no requiere inversión extra.

Al ser papel para la higiene , no libera compuestos químicos ni altera los alimentos, lo que lo convierte en un recurso seguro .

Sin embargo, conviene tomar algunos cuidados básicos: el rollo debe ubicarse en una zona firme de la heladera, preferentemente en un estante donde no corra riesgo de mojarse directamente con líquidos.

En caso de que se humedezca demasiado, su función pierde eficacia y puede favorecer la aparición de moho.

También no hay que utilizarlo durante meses sin recambio, ya que la celulosa se degrada con el tiempo.

Por eso, mantener la práctica con constancia y renovaciones periódicas, el efecto positivo sobre la conservación de los alimentos se vuelve evidente y ayuda a optimizar el uso del electrodoméstico.