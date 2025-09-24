Cada vez es mas habitual que en los hogares se recurran a trucos caseros para mantener la limpieza y cuidar distintos objetos. Uno de los consejos que parecen más extraños, pero efectivo, es el de colocar un rollo de papel higiénico en el interior de la heladera.
Poner un rollo de papel higiénico en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve
El truco fue revelado por el sitio Reader's Digest donde detalla que el papel higiénico está compuesto principalmente de celulosa, un material con gran capacidad de absorción.
Este método simple responde a un problema frecuente en cocinas de todo el mundo: retener la humedad de los alimentos. Además, lo positivo es que no hay que gastar dinero en accesorios específicos.
La inesperada función del papel higiénico
- Al colocarlo en la heladera actúa como una esponja que retiene la humedad en exceso, una de las principales causas de que frutas, verduras y otros alimentos se deterioren rápidamente. Al reducir la condensación, se prolonga la vida útil de los productos frescos.
- Además posee otro beneficio y es su efecto sobre los olores. Los espacios cerrados como la heladera concentran aromas de distintos alimentos que terminan mezclándose. Frente a esto, el rollo absorbe parte de esas partículas y ayuda a mantener un ambiente más neutro.
Sin embargo, lo importante es cambiar el rollo cada cierto tiempo, ya que se satura con el uso. Su reemplazo regular asegura que el truco mantenga eficacia.
Los beneficios de poner un rollo de papel higiénico dentro de la heladera
A diferencia de los deshumidificadores comerciales o de los filtros para heladeras, el papel higiénico está siempre disponible y no requiere inversión extra.
- Al ser papel para la higiene, no libera compuestos químicos ni altera los alimentos, lo que lo convierte en un recurso seguro.
- Sin embargo, conviene tomar algunos cuidados básicos: el rollo debe ubicarse en una zona firme de la heladera, preferentemente en un estante donde no corra riesgo de mojarse directamente con líquidos.
- En caso de que se humedezca demasiado, su función pierde eficacia y puede favorecer la aparición de moho.
- También no hay que utilizarlo durante meses sin recambio, ya que la celulosa se degrada con el tiempo.
Por eso, mantener la práctica con constancia y renovaciones periódicas, el efecto positivo sobre la conservación de los alimentos se vuelve evidente y ayuda a optimizar el uso del electrodoméstico.
