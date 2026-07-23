Día Internacional de la Crème Brûlée: entre vainilla y caramelo, un clásico irresistible

27 de julio - Día Internacional de la Crème Brûlée.

El 27 de julio se celebra el Día Internacional de la Crème Brûlée, una fecha que rinde homenaje a uno de los postres más reconocidos de la gastronomía francesa. Con su característica capa de azúcar caramelizada y su interior suave y cremoso, esta preparación conquistó paladares alrededor del mundo y se convirtió en un infaltable de muchas cartas dulces. Para celebrarlo, una selección de restaurantes ofrece distintas versiones de este clásico, con interpretaciones que combinan tradición, creatividad y nuevas propuestas gastronómicas.

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VERSIÓN CLÁSICA EN CASA PLANES En el barrio de Caballito, Casa Planes propone una cocina de inspiración bistró que combina gastronomía porteña, café de especialidad y vermut en un ambiente pensado para distintos momentos del día. Creado por los chefs Eduardo "Cabito" Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, el restaurante se distingue por una propuesta basada en preparaciones artesanales elaboradas con materias primas seleccionadas.

Dirección: Planes 1400, Caballito. En ese sentido, uno de los postres destacados de la carta es la crème brûlée, la clásica receta francesa. La preparan con crema infusionada en chaucha de vainilla, que se integra a una mezcla de yemas y azúcar antes de cocinarse lentamente a baño María, lo que le aporta una textura suave y cremosa. El toque final es un doble bruleado con azúcar caramelizada que forma una costra extra crocante, característica distintiva de este tradicional postre. Para completar la experiencia, puede acompañarse con un vino espumante de la carta.

UN DETALLE ESPECIAL EN MONDONGO & COLIFLOR En Mondongo & Coliflor, la crème brûlée se presenta en una versión fiel al clásico francés, aunque con un toque propio. Servida en una cazuela de cerámica, combina una crema de vainilla de textura sedosa con la tradicional capa de azúcar caramelizada, que se quiebra al primer golpe de cuchara, y se completa con una mermelada casera de frutillas que aporta frescura y un delicado contraste de acidez.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco. La casa recomienda disfrutarla después de platos intensos y bien porteños, como el guiso de mondongo o la milanesa de ternera a la napolitana para compartir, ya que su equilibrio entre dulzor y frescura resulta ideal para cerrar la comida. Para potenciar sus sabores, sugieren acompañarla con un vino de cosecha tardía.

EL TOQUE CÍTRICO EN DEL RÍO CANTINA Después de un plato contundente, la crème brûlée puede ser el cierre que vuelve a poner todo en equilibrio. En Del Río Cantina, el postre parte de la receta clásica francesa, pero suma un detalle que le imprime personalidad: la leche y la crema se infusionan con ralladura de naranja antes de mezclarse con las yemas y el azúcar. Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra; Av. Congreso 5702, Villa Urquiza. El resultado es una crema de textura sedosa y sabor delicadamente cítrico, cubierta por la tradicional costra de azúcar caramelizada que se quiebra con la cuchara. Una opción especialmente acertada después de las preparaciones más abundantes de la cantina de impronta tradicional, cuando se busca terminar la comida con algo suave, fresco y no excesivamente pesado.

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