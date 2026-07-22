La joya oculta de Misiones que enamora con sus saltos escondidos en plena selva + Agregar ámbito en









La provincia del norte cuenta con destinos muy populares, pero este rincón destaca por su imponente entorno natural.

El rincón de Misiones que deslumbra por su imponente paisaje natural. Enfoque Misiones

La provincia de Misiones suele ser una de las alternativas más visitadas por el turismo nacional e internacional, ya que tiene una de las siete maravillas naturales más importantes del mundo como lo son las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, esta no es la única atracción que merece ser recorrida.

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Aristóbulo del Valle aparece como una opción ideal que combina varios aspectos atractivos. La naturaleza juega el rol principal entre la selva y los saltos de agua, mientras que las comunidades locales terminan de convertir la visita en una experiencia única para quienes se animan a adentrarse en este lugar.

Esta tranquila localidad forma parte de un rincón misionero con un entorno natural imponente. Turismo Aristóbulo del Valle Dónde se ubica Aristóbulo del Valle Aristóbulo del Valle se encuentra en el centro de la provincia de Misiones y pertenece al departamento Cainguás. Está a unos 150 kilómetros de Posadas y a 57 kilómetros de Oberá, dentro del área del Valle del Cuña Pirú.

La localidad se ubica sobre el corredor de la Ruta Nacional 14, en el sector central de la provincia. El Valle del Cuña Pirú constituye la principal referencia para ubicarla dentro del territorio.

Qué se puede hacer en Aristóbulo del Valle La Ruta Escénica recorre 8,7 kilómetros de la Ruta Provincial 7 y tiene dos miradores sobre el Valle del Cuña Pirú. En el trayecto también hay puestos de artesanías Mbyá-Guaraní, con piezas elaboradas por integrantes de las comunidades. Los miradores del Valle del Cuña Pirú ofrecen una vista amplia del relieve de la región, con sectores de selva y paredones de basalto.

El Parque Provincial Salto Encantado se encuentra a 12 kilómetros de Aristóbulo del Valle. Allí se puede conocer el salto principal, de 64 metros de altura, y recorrer senderos hacia otras caídas de agua, entre ellas La Olla, Picaflor, Acutí y Escondido. El lugar también cuenta con miradores y sectores para observar aves. La comunidad Yvytu Porá cuenta con un sendero interpretativo por la selva, con una caminata de aproximadamente una hora y media. El recorrido aborda conocimientos Mbyá-Guaraní sobre plantas medicinales, frutos silvestres y otros usos de la vegetación. El Parque Lineal Cainguás reúne esculturas al aire libre y un Palmeratum con más de 60 especies de palmeras. También se puede visitar el Orquidiario Otto, con ejemplares de orquídeas y bromelias, y recorrer el Parque Ecológico y Camping Municipal del Valle del Cuña Pirú, con senderos junto al arroyo y flora nativa. Cómo ir hasta Aristóbulo del Valle En auto desde Posadas, una de las rutas es la Nacional 105 hasta San José, donde hay que tomar la Ruta Nacional 14 hacia el norte. El recorrido total es de aproximadamente 150 kilómetros. Otra alternativa consiste en dirigirse por la Ruta Nacional 12 hasta Jardín América y continuar por la Ruta Provincial 7 durante unos 40 kilómetros hasta Aristóbulo del Valle. Quienes no viajan en auto pueden llegar desde Posadas en micro. Aristóbulo del Valle cuenta con servicios de transporte interurbano y una terminal para los servicios que conectan la localidad con otros puntos de Misiones. Los horarios y las frecuencias dependen de cada empresa.

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