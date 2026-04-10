Por qué el jengibre es el aliado perfecto en otoño y cómo sumarlo a tus infusiones

Cuando baja la temperatura, esta opción natural se vuelve fundamental en la rutina con un sabor intenso, pero con propiedades saludables.

Llegó el otoño y este ingrediente te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

Cuando bajan las temperaturas y los días se acortan, el cuerpo atraviesa una etapa de adaptación . Con este cambio se modifican los hábitos, el ritmo del día a día se ajusta y muchas personas sienten que se baja su energía. Es por eso que ciertos alimentos se vuelven fundamentales por sus propiedades y su capacidad para acompañar esa transición.

Entre ellos hay una raíz de sabor picante que se volvió infaltable tanto en la cocina como en bebidas calientes, ya que cuenta con beneficios importantes para los meses más frescos. Además de su uso gastronómico, este ingrediente tiene una larga historia en distintas culturas, donde fue asociado con el bienestar por su impacto en el sistema digestivo y su aporte en momentos donde las defensas están bajas .

El jengibre contiene sustancias naturales como el gingerol y el shogaol , que se relacionan con efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Estos componentes ayudan a reducir molestias físicas y a proteger al organismo frente a agresiones externas típicas de la temporada fría.

Uno de los usos más conocidos tiene que ver con el sistema digestivo , ya que su consumo puede aliviar la sensación de pesadez , disminuir la hinchazón y favorecer el tránsito intestinal . También se lo usa para la reducción de náuseas en viajes o en tratamientos médicos.

Otro de sus atributos es su influencia sobre la circulación . Al mejorar el flujo sanguíneo, contribuye a una mejor oxigenación , lo que se traduce en una mayor claridad mental y una sensación de vitalidad más estable durante el día.

Las personas que realizan actividad física lo aprovechan para una recuperación más rápida porque sus propiedades pueden colaborar en la disminución del dolor muscular y articular. También se estudian sus posibles efectos en el metabolismo, ya que muchos sugieren que podría ayudar a regular niveles de glucosa y lípidos en sangre, ayudando con la prevención de ciertos trastornos.

Cómo sumar el jengibre a tus infusiones en otoño

Una de las formas más simples de incorporar esta raíz es a través de bebidas calientes. Para empezar, hay que elegir jengibre fresco para pela un pequeño trozo y cortarlo en láminas finas. Después de eso se le agrega agua caliente y se deja reposar unos minutos para asegurar la concentración del sabor y de los componentes activos.

Otra opción es sumar ingredientes que lo complementen, como el limón que aporta acidez y vitamina C, mientras que la miel le da brinda un toque más dulce y propiedades antibacterianas. También se puede combinar con menta o canela para mejorar su aroma.

Si no tenés una raíz fresca, el jengibre en polvo es una buena alternativa. Para aprovecharla solo alcanza con una pequeña cantidad por taza, siempre con agua caliente, unos minutos de reposo antes de consumir y sin agregarle azúcar, para hacerlo lo más saludable posible.

Jengibre Las infusiones con jengibre son excelentes para contrarrestar el efecto de las bajas temperaturas en el organismo. Pexels

Los riesgos del jengibre y posibles efectos secundarios

Aunque se trata de un alimento seguro para la mayoría de las personas, su consumo no está exento de ciertos cuidados. Es importante moderarse con las dosis, ya que por lo general suele ser bien tolerado, pero un exceso puede generar molestias.

Algunas personas sienten acidez estomacal cuando superan cantidades cercanas a un gramo diario. En niveles más altos, puede generar diarrea o irritación digestiva, especialmente en aquellos que tienen sensibilidad previa, como gastritis o problemas estomacales.

Por último, es importante recalcar que se debe consultar con un profesional de la salud antes de consumirlo cuando se está atravesando un embarazo o se están consumiendo ciertos medicamentos.