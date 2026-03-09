Las tecnológicas concretaron más de 45.000 despidos en lo que va de 2026 y dicen que el 20% es por el impacto de la IA

Son empresas globales concentradas en Estados Unidos y Europa. Una argentina figura entre los 10 primeros lugares del ranking, según un informe generado en Londres.

Amazon es la compañía que aplicó la mayor cantidad de despidos en lo que va del año: 16.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las empresas tecnológicas están protagonizando una nueva ola global de despidos asociada, entre otros factores, al impacto de la inteligencia artificial en la forma en que gestionan sus operaciones.

Según un relevamiento de la plataforma de análisis financiero RationalFX, las empresas tecnológicas concretaron 45.363 despidos en lo que va de 2026 , y aproximadamente 9.200 de esas reducciones –cerca del 20% del total– están directamente vinculadas a la adopción de inteligencia artificial y procesos de automatización .

Las cifras del informe reflejan que la transición hacia modelos productivos basados en algoritmos, aprendizaje automático y herramientas de inteligencia artificial generativa ya está teniendo un impacto tangible en el mercado laboral.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la tendencia se replica en empresas de distintos segmentos de la industria tecnológica, desde plataformas de comercio electrónico hasta compañías de software empresarial, redes sociales y fintech.

Durante los últimos años, las empresas tecnológicas ya habían iniciado un proceso de ajuste luego de la expansión acelerada que experimentaron durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la diferencia actual es que la inteligencia artificial se convirtió en un factor estructural que redefine la organización del trabajo, permitiendo que equipos más chicos produzcan resultados similares, o incluso superiores, a los de planteles mucho más grandes.

Un sector en reestructuración permanente

El informe de RationalFX muestra que el ritmo de recortes laborales en el sector tecnológico comenzó a acelerarse desde las primeras semanas de 2026.

De hecho, apenas seis semanas después del inicio del año ya se habían registrado más de 30.000 despidos en todo el mundo, una cifra que anticipa que el total anual podría superar ampliamente al registrado durante 2025.

El año pasado, el sector tecnológico global eliminó aproximadamente 245.000 puestos de trabajo, en gran medida como parte de una corrección posterior al boom de contrataciones ocurrido durante la pandemia.

Pero en 2026 el fenómeno muestra una nueva dimensión: las empresas ya no recortan únicamente para reducir costos, sino para rediseñar sus estructuras alrededor de sistemas automatizados y herramientas de inteligencia artificial.

Los analistas sostienen que se trata de una “recalibración estructural” del sector. Muchas de las compañías que realizan recortes masivos continúan registrando ingresos elevados e incluso beneficios crecientes, lo que demuestra que los despidos no responden necesariamente a una crisis financiera sino a un cambio en la forma de organizar el trabajo.

Este cambio se explica por la capacidad de las nuevas herramientas de inteligencia artificial para asumir tareas que anteriormente requerían la intervención de trabajadores humanos, especialmente en áreas como programación, atención al cliente, marketing digital o análisis de datos.

Las empresas con más recortes vinculados a la IA

Entre las compañías que más reducciones de personal han registrado en lo que va del año aparecen algunas de las firmas más influyentes del ecosistema tecnológico mundial.

El caso más emblemático es el de Block, la empresa fintech fundada por Jack Dorsey, que anunció 4.000 despidos como parte de una reorganización estratégica basada en el uso intensivo de inteligencia artificial.

La compañía planea reducir su plantilla de unos 10.000 empleados a aproximadamente 6.000, argumentando que las nuevas herramientas de IA permiten realizar muchas tareas con equipos mucho más pequeños.

En el sector del software logístico, la australiana WiseTech Global confirmó 2.000 recortes laborales dentro de un programa de transformación tecnológica destinado a incorporar inteligencia artificial en el desarrollo y mantenimiento de sus plataformas.

Según la empresa, los avances en modelos generativos y aprendizaje automático están cambiando radicalmente la forma en que se escribe y se gestiona el código.

EMPRESAS CON DESPIDOS RELACIONADOS AL USO DE IA EN 2026 Empresas que concretaron despidos relacionados con la aplicación de IA en lo que va de 2026.

Otro caso significativo es el de Livspace, una plataforma digital de diseño de interiores con sede en Singapur, que eliminó 1.000 puestos de trabajo mientras avanza en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos de diseño y personalización de proyectos.

También aparecen en la lista eBay, con 800 despidos, y la red social Pinterest, que redujo su plantilla en aproximadamente 675 empleados, dentro de un proceso que sus directivos describen como una transición hacia una estrategia “AI-first”, es decir, centrada en el desarrollo de productos basados en inteligencia artificial.

Incluso compañías de menor tamaño comenzaron a reorganizarse siguiendo la misma lógica. La plataforma de servicios domésticos ANGI Homeservices anunció 350 despidos, mientras que el gigante tecnológico Oracle eliminó más de 250 puestos vinculados a procesos que ahora pueden automatizarse con sistemas digitales avanzados.

Un aspecto relevante para Argentina dentro del informe de RationalFX es la presencia de MercadoLibre en el listado de empresas tecnológicas que realizaron despidos vinculados con la adopción de inteligencia artificial.

Según ese relevamiento, la compañía fundada por Marcos Galperín eliminó 119 puestos de trabajo en América Latina como parte de una reorganización de sus equipos de experiencia de usuario (UX), un proceso que la empresa vinculó a la integración de herramientas de inteligencia artificial y a la búsqueda de estructuras más ágiles.

De ese total, 32 trabajadores pertenecían a la operación argentina, lo que convirtió al caso en uno de los pocos ejemplos de impacto directo del fenómeno en el ecosistema tecnológico local dentro del reporte global.

Las ciudades tecnológicas más afectadas

La geografía de los despidos revela que las principales áreas tecnológicas del mundo concentran la mayor parte de los recortes laborales.

En Estados Unidos, Seattle encabeza el ranking mundial con más de 16.500 trabajadores afectados, debido a la presencia de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft.

La región de San Francisco -epicentro histórico de Silicon Valley- ocupa el segundo lugar con cerca de 9.400 despidos.

Otra ciudad particularmente impactada es Menlo Park, sede central de Meta, donde se registraron aproximadamente 1.500 recortes en el contexto de la reorientación estratégica de la empresa hacia productos basados en inteligencia artificial.

EMPRESAS TECNOLOGICAS CON MAYORES DESPIDOS EN 2026 Tecnológicas con mayor cantidad de despidos en 2026 por razones generales.

Fuera de Estados Unidos, el fenómeno también afecta a otras capitales tecnológicas. Sidney, por ejemplo, figura entre las ciudades más golpeadas debido al programa de reducción de personal de WiseTech Global.

En Europa se destacan Estocolmo, con alrededor de 1.900 despidos vinculados a Ericsson, y Veldhoven, en los Países Bajos, donde la empresa de equipamiento para semiconductores ASML eliminó cerca de 1.700 puestos de trabajo.

Aunque las cifras europeas y latinoamericanas son menores en términos absolutos, reflejan una tendencia similar: las compañías están reorganizando sus estructuras laborales para adaptarse a un entorno tecnológico dominado por la automatización.

Un fenómeno que podría intensificarse

Las proyecciones para el resto de 2026 incluidas en informes sectoriales indican que la tendencia podría continuar, e incluso acelerarse, en los próximos meses.

Si el ritmo de despidos registrado durante las primeras semanas del año se mantiene, los recortes laborales en la industria tecnológica podrían alcanzar más de 260.000 puestos antes de fin de año, superando ampliamente los niveles de 2025.

El factor determinante será la velocidad con la que las empresas adopten herramientas de inteligencia artificial en sus procesos productivos. Cuanto más rápido se integren estas tecnologías, mayor será el incentivo para reorganizar las plantillas laborales.

Al mismo tiempo, la historia de las revoluciones tecnológicas sugiere que la innovación suele generar nuevas industrias y oportunidades de empleo en el largo plazo.

En ese sentido, el informe de RationalFX señala que muchas empresas están priorizando la contratación de perfiles con experiencia en inteligencia artificial, lo que sugiere que la demanda de talento tecnológico no desaparece, sino que se desplaza hacia nuevas áreas de especialización.

RationalFX investigó la ola de despidos en el sector tecnológico y analizó la cantidad de recortes de empleo que se produjeron a lo largo de 2026, Con base en cifras de diversas fuentes, como TrueUp, TechCrunch y varias bases de datos estatales de WARN, aclaró la plataforma.