La ANMAT prohibió una marca de lentes de contacto y soluciones multipropósito por riesgos para la salud

Tras una inspección en un comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo detectó productos sin autorización sanitaria ni datos de importador, por lo que dispuso su prohibición en todo el país para evitar riesgos en la salud visual de los usuarios.

La ANMAT prohibió en todo el país la venta y distribución de lentes de contacto y soluciones multipropósito de la marca NOVMAS.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de lentes de contacto y soluciones multipropósito de la marca NOVMAS , tras detectar que los productos no estaban registrados ni contaban con autorización sanitaria .

La medida fue adoptada luego de un procedimiento de control realizado en noviembre de 2025, cuando inspectores del organismo detectaron la venta de estos artículos sin respaldo documental ni garantías sobre su calidad o seguridad, según lo publicado en el Boletín Oficial .

La investigación se originó a partir de una causa penal impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que detectó la comercialización de lentes de contacto presuntamente irregulares.

A partir de esa intervención, el 26 de noviembre de 2025 personal del Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) -dependiente de ANMAT - inspeccionó el comercio “Laura Mayorista” , propiedad de Jiang Guifang.

Durante el procedimiento se encontraron alrededor de 10.000 blisters de lentes de contacto NOVMAS exhibidos para la venta, junto con una cantidad no especificada de solución multipropósito para lentes de contacto de la misma marca.

El organismo detectó que los productos se comercializaban sin registro sanitario ni autorización oficial.

Los inspectores tomaron muestras de productos identificados como “NOVMAS contact Lenses”, “NOVMAS HAPPY HALLOWEEN” y “NOVMAS CONTACT LENS”. De acuerdo con el organismo, ninguno de los envases presentaba datos del importador ni número de registro sanitario, y tampoco incluían información sobre lote o fecha de vencimiento en los envases secundarios.

Falta de registro y advertencia sanitaria

Tras el análisis del caso, la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT confirmó que los productos no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Si bien existen dispositivos similares registrados en el país -clasificados como de riesgo II y III, según su uso estético o higiénico-sanitario-, los artículos detectados en el operativo no contaban con ninguna autorización oficial.

Desde la DEYGMPS señalaron que la ausencia de datos verificables sobre el origen y la fabricación de los productos impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia, por lo que recomendaron su prohibición en todo el territorio nacional.

En ese sentido, el organismo advirtió que el uso de productos no certificados puede provocar complicaciones oculares, como infecciones o daños en la visión, especialmente cuando se utilizan sin control profesional.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo sostuvo que “no es posible asegurar su calidad, seguridad y eficacia, lo que torna su uso riesgoso para la salud de los potenciales usuarios”.

Durante la inspección, las unidades restantes fueron inmovilizadas y quedaron bajo custodia de la responsable del comercio, quien había señalado que los productos habían sido importados por una empresa representante de un proveedor chino y se comprometió a presentar documentación respaldatoria en un plazo de cinco días, lo que finalmente no ocurrió.

La decisión de ANMAT impide que estos productos vuelvan a circular en el mercado hasta que se regularice su situación sanitaria y documental.