Respiración 4-7-8: la técnica recomendada por médicos para dormirse en menos de un minuto

El método propone un patrón de respiración controlada que busca inducir relajación profunda.

Incorporar la técnica como parte de la rutina nocturna crea una señal interna de preparación para el descanso.

Conciliar el sueño puede transformarse en un desafío , cuando el estrés y la sobreestimulación dominan la rutina diaria. Frente a ese escenario, distintos especialistas en medicina integrativa comenzaron a difundir un método de respiración que promete inducir un estado de calma en pocos segundos.

La técnica 4-7-8 , desarrollada por el médico Andrew Weil, apunta a regular el sistema nervioso, a través de un patrón respiratorio preciso y repetitivo , inspirado en prácticas tradicionales del yoga.

El procedimiento ganó popularidad porque no requiere equipamiento ni preparación previa. Se basa en controlar los tiempos de inhalación, retención y exhalación, para desacelerar el ritmo cardíaco y reducir la activación mental, un mecanismo que favorece la transición hacia el descanso.

Profesionales del sueño lo recomiendan, tanto para quienes tardan en dormirse, como para personas que atraviesan episodios de ansiedad nocturna.

El esquema es simple y se organiza en tres pasos, que deben respetar tiempos específicos:

Inhalar por la nariz durante 4 segundos.

Mantener el aire en los pulmones durante 7 segundos.

Exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos.

Este proceso debe repetirse entre 4 y 8 veces por sesión, según el nivel de práctica y comodidad de la persona.

Andrew Weil explicó que este patrón ayuda a activar el sistema parasimpático, responsable de las funciones de relajación del cuerpo. Al prolongar la exhalación, el organismo recibe la señal de que puede disminuir la alerta, lo que facilita la conciliación del sueño. La práctica constante permite que el cuerpo asocie el ejercicio con un estado de calma casi automático.

fiebre fiaca sueño Pexels

Beneficios de la técnica 4-7-8

Especialistas en descanso sostienen que este método no solo favorece el inicio del sueño, sino que también aporta otras ventajas. Entre los principales efectos señalados se encuentran:

Disminución de la frecuencia cardíaca.

Reducción de la tensión muscular.

Mejor control de episodios de ansiedad.

Mayor concentración durante el día.

La respiración consciente influye en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Ese equilibrio impacta en la actividad cerebral y contribuye a interrumpir el ciclo de pensamientos repetitivos, que suelen impedir el descanso; un problema frecuente en contextos de alta demanda laboral y exposición constante a pantallas.

Además, la técnica puede aplicarse en otros momentos del día. Practicarla ante situaciones de estrés, permite recuperar estabilidad emocional sin recurrir a medicación, aunque siempre se recomienda consultar con un profesional en caso de insomnio crónico.

Sueños y psicologia FreePik.es

Cómo practicar la respiración 4-7-8 antes de dormir

Para obtener resultados consistentes, se aconseja realizar el ejercicio en un ambiente silencioso y con luz tenue. Adoptar una postura cómoda, con la espalda recta y los hombros relajados, facilita una mejor expansión pulmonar, lo que mejora la eficacia del método.

Los pasos recomendados son:

Ubicarse en la cama o en una silla con apoyo firme.

Apoyar la punta de la lengua detrás de los dientes superiores.

Seguir el patrón 4-7-8 sin acelerar los tiempos.

Completar entre 4 y 8 repeticiones.

En personas que recién comienzan, puede resultar complejo sostener los siete segundos de retención. La práctica diaria fortalece la capacidad pulmonar y permite ejecutar el ejercicio con mayor naturalidad en pocas semanas.