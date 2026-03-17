¿Por qué la gente de Ikaria vive más de 100 años? Los secretos de la isla griega

La isla forma parte de las llamadas “zonas azules”, regiones del mundo donde las personas viven más años y con menos enfermedades.

La isla griega que es conocida por tener las tasas más bajas del mundo de mortalidad.

En distintas partes del mundo, existen comunidades donde la esperanza de vida supera por mucho el promedio global. Una de las más estudiadas por científicos y especialistas en longevidad es Ikaria , una pequeña isla griega ubicada en el mar Egeo , en la cual sus habitantes viven en promedio diez años más que el resto de Europa occidental .

Esto despertó el interés de investigadores, médicos y hasta periodistas de todo el mundo, que durante años analizaron e investigaron el estilo de vida de sus cerca de 8.000 residentes . Entre los factores que podrían explicar esta longevidad aparecen: la alimentación, la actividad física cotidiana, el ritmo de vida relajado y los fuertes vínculos sociales.

Uno de los casos más conocidos es el de Stamatis Moraitis , un hombre de la isla que llegó a vivir más de 90 años después de haber recibido un diagnóstico de cáncer terminal décadas antes . Tanto su historia, como la de muchos otros habitantes, se volvieron un símbolo de los posibles beneficios de su estilo de vida.

Las zonas azules son cinco regiones geográficas del mundo, donde sus habitantes viven significativamente más años que el resto de las personas. El concepto fue popularizado por el escritor y explorador Dan Buettner, quien durante más de una década investigó comunidades del mundo con una alta concentración de personas centenarias.

Junto con National Geographic, identificó regiones donde las personas no solo viven más tiempo, sino que también envejecen con una buena salud y hay una menor incidencia de enfermedades crónicas, como problemas cardíacos, diabetes u obesidad.

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Las cinco zonas azules identificadas son:

Ikaria, Grecia

Es una isla del mar Egeo, que está cerca de la costa de Turquía y presenta una de las tasas más bajas de mortalidad y demencia en la mediana edad. Las investigaciones creen que su longevidad se debe a la dieta mediterránea tradicional, rica en vegetales y grasas saludables.

Okinawa, Japón

Es conocida por tener a algunas de las mujeres más longevas del mundo. Su alimentación incluye productos como boniato, soja, cúrcuma y melón amargo, alimentos que están asociados con una vida larga y saludable.

Región de Ogliastra, en Cerdeña (Italia)

Las zonas montañosas de esta isla italiana tienen la mayor cantidad de hombres centenarios. La población tiene una dieta baja en proteínas, asociada con menores tasas de diabetes, cáncer y muerte en menores de 65 años.

Loma Linda, California (Estados Unidos)

En esta comunidad se encuentra una importante población de adventistas del Séptimo Día y sus hábitos alimenticios incluyen dieta basada en cereales, frutas, verduras y frutos secos. Algunos residentes viven hasta diez años más que el estadounidense promedio.

Península de Nicoya, Costa Rica

En esta región centroamericana se registra una de las tasas más bajas de mortalidad en la mediana edad y una elevada concentración de hombres centenarios. Los especialistas destacan la actividad física moderada, las fuertes redes sociales y comunidades religiosas.

Ikaria

Cómo es la vida en Ikaria, la isla de Grecia

El estilo de vida es uno de los principales factores señalados por investigadores para explicar la longevidad de sus habitantes. Según estudios de la Universidad de Atenas, los isleños tienen dieta similar a la mediterránea, con gran consumo de vegetales, pescado y aceite de oliva, mientras que el consumo de carne roja es menor.

Además, muchas de las comidas incluyen hierbas silvestres que crecen en las laderas de la isla. Estas plantas suelen utilizarse tanto en la cocina como en infusiones tradicionales. Entre las bebidas se encuentra el té de montaña, que es preparado con hierbas secas como salvia, tomillo, menta y manzanilla, generalmente endulzado con miel.

El terreno montañoso obliga a caminar constantemente, manteniendo a la población en un movimiento constante. Según las investigaciones, seis de cada diez habitantes mayores de 90 años siguen siendo físicamente activos, una proporción mucho mayor que en otras regiones.

También se mencionan los factores sociales y culturales. El ritmo de vida en la isla es más lento que en las grandes ciudades, las siestas al mediodía son habituales y las reuniones con amigos y familiares son recurrentes.

Stamatis Moraitis solía decir que su longevidad se debía al consumo de vino local, el cual es tomado con moderación en las reuniones sociales. El tomaba esta bebida artesanal producida en la isla, con amigos durante reuniones cotidianas.

Es importante destacar que en esta comunidad las tasas de tabaquismo, depresión y demencia también son relativamente bajas en comparación con otras regiones.