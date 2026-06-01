Otro desmarque de Patricia Bullrich: toma distancia de Javier Milei por el retiro de pliegos judiciales

La jefa del bloque libertario en el Senado anunció que votará en contra de la decisión del Gobierno sobre la candidatura de María Verónica Michelli y defendió su postura en base a “principios”.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , volvió este lunes a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei al anunciar que votará en contra del retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli , en una decisión que expone tensiones internas y cuestiona una definición impulsada desde la Casa Rosada.

La senadora confirmó su postura a través de un mensaje en redes sociales, donde explicó que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión oficial de retirar la candidatura de la magistrada. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, sostuvo.

En ese sentido, Bullrich remarcó que, si bien reconoce las atribuciones del Poder Ejecutivo, también reivindica su autonomía política: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.

La postura de la legisladora implica un hecho poco frecuente dentro del oficialismo: una jefa de bloque dispuesta a votar en contra de una orden del propio Gobierno , lo que abre interrogantes sobre la cohesión interna en el Senado.

El conflicto se origina en la decisión de retirar el pliego de Michelli , cuestionada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , una determinación que, según trascendió, fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

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Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Patricia Bullirch: "Soy parte de este proyecto"

No es la primera vez que Bullrich toma distancia de ese sector del oficialismo. Semanas atrás, protagonizó un cortocircuito al exigir públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara su declaración jurada, en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio.

A pesar de las diferencias, la senadora buscó dejar en claro su alineamiento general con el rumbo del Gobierno: “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden”.

En esa línea, defendió la posibilidad de disentir dentro del espacio: “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”, afirmó, al tiempo que aseguró que continúa “empujando este carro con la misma fuerza del primer día”.

“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, concluyó.

Carolina Losada también ratificó su respaldo a Michelli

La posición de Bullrich encontró eco en otros sectores del oficialismo. La senadora Carolina Losada ratificó este lunes su respaldo al pliego de Michelli y defendió los argumentos que había sostenido durante el tratamiento en comisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carolinalosada/status/2061584305156145479?s=48&partner=&hide_thread=false Ante las consultas de colegas, Ratifico lo que sostuve y firmé en comisión sobre el pliego de la Dra. Michelli.



Acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías… — Carolina Losada (@carolinalosada) June 1, 2026

“Ante las consultas de colegas, ratifico lo que sostuve y firmé en comisión sobre el pliego de la Dra. Michelli. Acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías claras”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales.

La publicación de Losada se produjo en medio de la controversia generada por la decisión del Gobierno de retirar la candidatura de la magistrada, una medida que expuso diferencias internas dentro del espacio libertario y sumó voces críticas entre dirigentes que habían acompañado originalmente su postulación.