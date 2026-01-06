Por qué una persona genera más confianza cuando sonríe, según la psicología + Seguir en









Las razones tienen base en la naturaleza emocional de las conexiones humanas y el impacto que tiene una sonrisa en la percepción ajena.

La verdadera razón por la que las personas que sonrien generan más confianza. Gentileza: Diario Femenino

A la hora de entablar una conversación, hay varios factores que influyen en si una persona resulta confiable o no. Entre ellos, la sonrisa ocupa un lugar clave: no es sólo un gesto de quien la expresa, sino una señal que activa respuestas automáticas en quien la recibe, incluso antes de que se medie palabra.

Esto ocurre porque las emociones tienden a contagiarse de forma casi inconsciente y, en ese proceso, una sonrisa puede generar en el otro una sensación de seguridad y bienestar. Ese clima emocional positivo facilita la confianza, tanto en el mensaje que se escucha como en la persona con la que se está interactuando.

persona sonriendo Qué dice la psicología sobre fenómeno La psicología explica este fenómeno como el "efecto espejo", una conducta cotidiana y casi invisible: tendemos a reproducir de manera automática los gestos, posturas y expresiones de quien se tiene enfrente.

Existe un acuerdo en la existencia de un sistema neural que vincula lo que se percibe con cómo se actúa, a pesar de que el debate por las neuronas espejo sigue vigente. Ese lazo explica por qué, durante una interacción, se genera una sintonía emocional entre las personas.

Un estudio realizado por la Universidad Humboldt de Berlín analizó este fenómeno en 62 voluntarios. Los participantes observaron videos con distintos gestos emocionales, mientras se registraba la actividad de sus músculos faciales mediante electromiografía. Luego, los investigadores compararon el nivel de imitación con las valoraciones de atractivo, fiabilidad y confianza que despertaban los rostros observados.

Los resultados fueron claros: las emociones positivas se replican con mayor facilidad que las negativas. Esa imitación influye directamente en cómo se juzga a los demás: una sonrisa suele asociarse con mayor atractivo y confiabilidad. “El grado en que una persona imita la sonrisa de otra predice cuánta confianza deposita en ella”, explicó el investigador Micha Olszanowski. Estos hallazgos ayudan a entender por qué una sonrisa genuina puede marcar la diferencia en entrevistas laborales, citas o negociaciones. No se trata de forzar gestos, sino de comprender que las expresiones influyen en el clima emocional compartido y favorecen la cooperación. Una sonrisa auténtica no solo comunica bienestar, sino que también facilita la recepción del mensaje.

