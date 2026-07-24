"Martha Foz", entre el policial, el terror y la justicia

Diálogo con Guillermo Pintos sobre su opera prima como dramaturgo. La obra, que se verá desde el 1 de agosto en El Camarín de las Musas, tiene dirección de Rita Terranova y actuación de Heidi Fauth.

“Es mi primer estreno como dramaturgo. Se trata de una obra dirigida por Rita Terranova y protagonizada por Heidi Fauth. Escribo teatro desde hace más de treinta años, aunque mis primeras obras quedaron guardadas en un cajón. En 2022, Rita me convocó para hacer el diseño sonoro de Babel Cocina y, a partir de esa experiencia, volví a escribir. Ella es la principal responsable de que haya pasado de ser un autor secreto a convertirme en un dramaturgo en actividad”, dice Guillermo Pintos a Ámbito.

Pintos es el autor de “Martha Foz. Crímenes y demonios” , que se estrenará el sábado 1º de agosto, a las 20.30, en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). El espectáculo tiene dirección de Rita Terranova , actuación de Heidi Fauth y dirección de arte de Vanesa Abramovich .

“Martha Foz cuenta la historia de una cronista de policiales de los años sesenta que es acusada de un crimen extraño. A esa trama se superpone otra historia, bastante más macabra, que conviene no anticipar. La obra explora distintas formas del delito y de la justicia, enfrentadas con algunos de los impulsos humanos más primarios”, explica el autor.

Escrita para una sola intérprete, la pieza exige que Fauth encarne a la protagonista y a varios personajes secundarios. También alterna diferentes épocas y suma relatos menores dentro de la historia principal.

“Me atraen las estructuras múltiples”, aclara el autor. “El desafío era que las historias no aparecieran como episodios independientes, sino que avanzaran hacia una misma revelación. La obra fue premiada en el Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer. Anteriormente, otro texto mío había recibido un premio en Lanciano, Italia.”

El procedimiento de concentrar varios personajes en un mismo intérprete tiene antecedentes como “Habitación Macbeth”, adaptación del clásico de William Shakespeare creada y protagonizada por Pompeyo Audivert, y más recientemente “Vanya”, versión de “Tío Vania” interpretada por Paulo Brunetti, con dirección de Oscar Barney Finn.

Pintos, sin embargo, explica que el formato surgió de la propia escritura y no de esos antecedentes: “Es mi primer unipersonal. Martha Foz nació como una narración en primera persona, cercana a una nouvelle, y esa voz inicial determinó la forma teatral. Aunque suene inmodesto, no es lo mío seguir modas o tendencias. Me interesa mucho el género policial: he leído mucha narrativa y he visto mucho cine, aunque conozco menos ejemplos en el teatro”.

La primera idea surgió durante una conversación con Terranova. “Rita me habló de una cronista policial española. Aquella mujer nunca fue acusada de un crimen y su vida no tiene relación con la historia de Martha, pero fue el disparador. Preferí no investigar demasiado sobre ella porque no quería escribir una obra biográfica ni reconstruir un caso real. Me interesaba inventar.”

El autor señala que su escritura está guiada por el desarrollo de la acción y por los cambios de perspectiva: “Me interesa contar historias en las que sucedan cosas y cada situación modifique la anterior. Busco que el espectador crea que está viendo una historia y, poco a poco, descubra que se encuentra ante otra. Suelo trabajar con personas comunes enfrentadas a situaciones extraordinarias”.

Aunque Pintos fue un espectador y lector frecuente de teatro desde su juventud, reconoce una fuerte influencia cinematográfica. “La obra tiene elementos del policial y del terror. Esa relación con el cine también aparece en la iluminación, la banda sonora y la dirección de arte. La intención no es imitar una película, sino emplear esos recursos para construir el clima y acompañar los cambios de tiempo, espacio y personaje.”

Pintos ejerció durante muchos años la crítica musical y asumió también el diseño sonoro del espectáculo, tarea que ya había realizado en “Babel Cocina”. “Con Rita nos entendemos muy bien. Trabajar con ella es un aprendizaje permanente. Tiene una gran precisión para organizar la puesta y para dirigir a los actores. En esta obra, esa precisión resulta fundamental, porque Heidi debe pasar de un personaje a otro sin que se pierda el hilo de la historia.”

Terranova dirigió recientemente “Buenas palabras”, espectáculo protagonizado por Arturo Puig en el Teatro San Martín, y fue coautora, junto con Patricia Suárez, de “Babel Cocina”. Fauth, por su parte, posee una extensa trayectoria en los circuitos teatral oficial, comercial e independiente, además de haber trabajado en cine y televisión.