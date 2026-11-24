El linaje PJ.2.1 fue identificado en tres pacientes internados en la provincia de Buenos Aires. Presenta mayor capacidad de transmisión, conocé los recaudos que hay que tomar.

La prevención, la vacunación y la ventilación de los ambientes son medidas clave para reducir el riesgo de contagio de la nueva cepa de Covid.

La detección de una nueva variante de Covid-19 en la Argentina volvió a poner el foco sobre la circulación del coronavirus y las medidas para prevenir contagios. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron , que fue identificado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en muestras de tres pacientes internados en hospitales bonaerenses.

De acuerdo con la información disponible, la variante tendría una mayor capacidad de transmisión , pero todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que cause una enfermedad más grave. Frente a este escenario, los especialistas remarcan la importancia de mantener los cuidados diarios para evitar los contagios .

El linaje PJ.2.1 fue identificado por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular , de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. El hallazgo surgió del análisis genético de muestras correspondientes a tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires: dos bebés de uno y dos meses y un adulto de 58 años.

Esta variante desciende de JN.1, que forma parte de la familia de Ómicron. Su presencia también fue registrada en otros países, principalmente de América del Norte, y recientemente en Brasil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó a la categoría de variante bajo vigilancia , una clasificación que permite seguir su evolución y expansión.

Uno de los aspectos que observan los investigadores es su mayor capacidad de transmisión. Sin embargo, la OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública, aunque aclara que la evidencia disponible todavía es limitada. Por el momento, no hay datos clínicos suficientes que demuestren que PJ.2.1 provoque cuadros más graves que otros linajes del coronavirus. Por eso, los especialistas destacan la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica sin generar alarma.

Cuáles son los síntomas de la nueva cepa

Hasta el momento, los síntomas asociados con PJ.2.1 son similares a los de otras variantes de Covid-19 y pueden confundirse con los de un resfrío o una gripe. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la fiebre, la tos, el dolor de garganta y la secreción o congestión nasal.

También pueden aparecer cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. La presencia de estos síntomas no permite identificar por sí sola si una persona contrajo esta variante, ya que otros virus respiratorios pueden provocar cuadros parecidos. Para determinar el origen de una infección pueden ser necesarios estudios médicos y pruebas de laboratorio, según cada situación.

La mayor capacidad de transmisión señalada por los investigadores no significa necesariamente que la enfermedad sea más agresiva. De todos modos, es importante prestar atención a la evolución de los síntomas y consultar con un profesional de la salud cuando el cuadro genere preocupación, se prolongue o afecte especialmente a una persona con factores de riesgo.

Qué cuidados hay que tener frente al Covid, según los médicos

Una de las principales recomendaciones de los especialistas es mantener actualizado el esquema de vacunación, de acuerdo con la edad, los antecedentes y las condiciones de salud de cada persona. La inmunización es especialmente importante para los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas, las embarazadas y quienes tienen enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.

Entre las medidas de prevención diaria también se encuentran ventilar los ambientes, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel, y cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar. Además, se recomienda evitar compartir mate, vasos, cubiertos y otros objetos personales, sobre todo cuando hay síntomas respiratorios en el entorno.

Si aparecen síntomas compatibles con Covid-19, lo indicado es quedarse en casa y evitar el contacto cercano con otras personas hasta sentirse mejor y que hayan pasado al menos 24 horas desde la desaparición de la fiebre. También es importante reducir el contacto con personas que tengan mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Si resulta necesario compartir espacios, el uso de barbijo y la ventilación ayudan a disminuir la posibilidad de transmisión.

En caso de presentar dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, fiebre persistente o un empeoramiento del estado general, se debe buscar atención médica. Las personas que integran grupos de riesgo también deberían consultar ante la aparición de síntomas, para recibir indicaciones acordes con su situación. La prevención y la consulta oportuna siguen siendo herramientas centrales frente a la circulación del coronavirus y de otros virus respiratorios.