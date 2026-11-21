La pizzería de Coco Carreño en Las Cañitas ahora abre sábados y domingos al mediodía + Agregar ámbito en









En una pintoresca esquina de Las Cañitas, Felice propone pizza de inspiración napolitana con espíritu porteño, cocina a la vista y una historia familiar detrás. La novedad: desde ahora también recibe a los comensales en el almuerzo de los fines de semana.

Felice, el lugar de gastronomía italiana en Las Cañitas que a partir de ahora también abrirá los fines de semana.

Con sus ventanales abiertos a la calle y luz cálida del interior, la esquina de Arce 305, donde está emplazada Felice, parece haber sido pensada para sentarse a mirar Las Cañitas. La pizzería con la que Sebastián “Coco” Carreño cumplió un sueño de años sumó recientemente un plan que los vecinos venían pidiendo desde hacía rato: los sábados y domingos abre también al mediodía, ideal para un almuerzo largo, sin apuro y con sobremesa.

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Sebastián “Coco” Carreño, el creador de Felice. Detrás de Felice hay una historia de película. Nieto de inmigrantes, Carreño creció entre las recetas de su abuela Carmela, nacida en Trivento, y más tarde construyó una carrera que pasó por el Cordon Bleu de París, varios libros y catorce años al frente de Coco Café. Con ese recorrido encima, hizo algo inesperado: volvió a ser alumno. Viajó a Nápoles, se formó como pizzaiolo junto a la Associazione Verace Pizza Napoletana y regresó con la clara idea de no copiar, sino crear la suya.

Felice, en Las Cañitas: Arce 305. En Felice, esa idea se nota en la masa. Fermenta y madura durante 24 horas en una fermentadora hecha a medida, que mantiene la temperatura entre 14 y 16 °C, y se prepara con harina doble cero de Molino Dalla Giovanna y tomates de Campania, cultivados en suelo volcánico. Se cocina unos cuatro minutos en un horno eléctrico importado de Italia, y el resultado es un borde aireado y alveolado —como manda Nápoles— con una base más firme y crocante, pensada para el paladar de Buenos Aires.

La pizza en Felice. El salón de Felice, a cargo de la arquitecta Gabriela Ponce, juega con el cruce entre dos mundos: fórmica, madera, cuero y pisos calcáreos de pizzería porteña de toda la vida, con guiños a Nápoles en bibliotecas, arcos y objetos. La cocina es completamente abierta, así que el estirado manual de las masas es parte del espectáculo, y la gran barra de madera de incienso sirve tanto para trabajar como para comer. Un último secreto: el baño de Felice está intervenido por la artista Flor Chedufau con un mural envolvente de 360 grados inspirado en Nápoles.

Felice, un lugar para disfrutar de la gastronomía italiana. La carta invita a compartir. Para empezar, burrata con Prosciutto di Parma, focaccina crocante con queso Sbrinz, fainás en distintas versiones y panuozzos hechos con masa de pizza. Después llegan las pizzas: la Margherita, que funciona como termómetro de la casa; la Prosciutto con jamón de Parma y rúcula; la Portobello y Provola, la Fugazzeta a dos cebollas y la 4 Formaggi, entre otras. Hay también malfatti gratinados de ricota y espinaca, empanadas caseras y un cierre dulce con tiramisú, Flan Felice y el helado artesanal de pistacho con salsa Pistacho Caramel; uno de los más pedidos. Para acompañar, vinos por copa, cervezas, Aperol Spritz, Cynar con pomelo o vermut rosso con soda.

Los distintos platos en Felice. Felice, además, es pet friendly: los perros son bienvenidos y reciben agua y galletitas mientras sus dueños disfrutan de la pizza. Con cena durante la semana y ahora también almuerzo los sábados y domingos, esta esquina de Las Cañitas se convierte en un lugar para volver una y otra vez. Felice también cuenta con su sector de cafetería. Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

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