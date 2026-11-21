Con sus ventanales abiertos a la calle y luz cálida del interior, la esquina de Arce 305, donde está emplazada Felice, parece haber sido pensada para sentarse a mirar Las Cañitas. La pizzería con la que Sebastián “Coco” Carreño cumplió un sueño de años sumó recientemente un plan que los vecinos venían pidiendo desde hacía rato: los sábados y domingos abre también al mediodía, ideal para un almuerzo largo, sin apuro y con sobremesa.
La pizzería de Coco Carreño en Las Cañitas ahora abre sábados y domingos al mediodía
En una pintoresca esquina de Las Cañitas, Felice propone pizza de inspiración napolitana con espíritu porteño, cocina a la vista y una historia familiar detrás. La novedad: desde ahora también recibe a los comensales en el almuerzo de los fines de semana.
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Detrás de Felice hay una historia de película. Nieto de inmigrantes, Carreño creció entre las recetas de su abuela Carmela, nacida en Trivento, y más tarde construyó una carrera que pasó por el Cordon Bleu de París, varios libros y catorce años al frente de Coco Café. Con ese recorrido encima, hizo algo inesperado: volvió a ser alumno. Viajó a Nápoles, se formó como pizzaiolo junto a la Associazione Verace Pizza Napoletana y regresó con la clara idea de no copiar, sino crear la suya.
En Felice, esa idea se nota en la masa. Fermenta y madura durante 24 horas en una fermentadora hecha a medida, que mantiene la temperatura entre 14 y 16 °C, y se prepara con harina doble cero de Molino Dalla Giovanna y tomates de Campania, cultivados en suelo volcánico. Se cocina unos cuatro minutos en un horno eléctrico importado de Italia, y el resultado es un borde aireado y alveolado —como manda Nápoles— con una base más firme y crocante, pensada para el paladar de Buenos Aires.
El salón de Felice, a cargo de la arquitecta Gabriela Ponce, juega con el cruce entre dos mundos: fórmica, madera, cuero y pisos calcáreos de pizzería porteña de toda la vida, con guiños a Nápoles en bibliotecas, arcos y objetos. La cocina es completamente abierta, así que el estirado manual de las masas es parte del espectáculo, y la gran barra de madera de incienso sirve tanto para trabajar como para comer. Un último secreto: el baño de Felice está intervenido por la artista Flor Chedufau con un mural envolvente de 360 grados inspirado en Nápoles.
La carta invita a compartir. Para empezar, burrata con Prosciutto di Parma, focaccina crocante con queso Sbrinz, fainás en distintas versiones y panuozzos hechos con masa de pizza. Después llegan las pizzas: la Margherita, que funciona como termómetro de la casa; la Prosciutto con jamón de Parma y rúcula; la Portobello y Provola, la Fugazzeta a dos cebollas y la 4 Formaggi, entre otras. Hay también malfatti gratinados de ricota y espinaca, empanadas caseras y un cierre dulce con tiramisú, Flan Felice y el helado artesanal de pistacho con salsa Pistacho Caramel; uno de los más pedidos. Para acompañar, vinos por copa, cervezas, Aperol Spritz, Cynar con pomelo o vermut rosso con soda.
Felice, además, es pet friendly: los perros son bienvenidos y reciben agua y galletitas mientras sus dueños disfrutan de la pizza. Con cena durante la semana y ahora también almuerzo los sábados y domingos, esta esquina de Las Cañitas se convierte en un lugar para volver una y otra vez.
Dirección: Arce 305, Las Cañitas.